Fantacalcio 2020/2021: centrocampisti che giocano in attacco

CONSIGLI FANTACALCIO - Da Berenguer a Zaccagni aspettando Zaniolo: l'elenco dei centrocampisti che potrebbero essere impiegati in attacco.

Centrocampisti col vizio del goal, centrocampisti schierati più in alto, sulla trequarti o talvolta in un tridente offensivo o da seconda punta. Profili che al Fantacalcio rappresentano una miniera d'oro, in grado di regalare bonus, punti e 'sfottere' il rivale del weekend di turno.

Dopo i difensori a centrocampo, ecco una panoramica sui centrocampisti utilizzati in attacco o comunque in un ruolo vantaggioso per chi cerca gloria nella propria Lega.

CHI SONO I CENTROCAMPISTI CHE POTREBBERO GIOCARE IN ATTACCO?

BERENGUER (Torino) - Jolly granata, lo spagnolo nel 4-3-1-2 di Giampaolo sembra uno dei candidati a piazzarsi sulla trequarti alle spalle delle punte.

BERNARDESCHI (Juventus) - In attesa di capire come Pirlo vorrà impostare la sua , Bernardeschi è come di consueto una delle frecce per comporre un tridente avanzato.

BONAVENTURA (Fiorentina) - Colpo a zero di Commisso e Barone, l'ex può fare sia la mezzala che essere alzato tra le linee o in un attacco a tre.

CALHANOGLU (Milan) - Pioli lo ha rilanciato con grandi risultati nel 4-2-3-1, piazzando il turco alle spalle di Ibra. Un ruolo da 10 per il 10 del Milan.

CASTILLEJO (Milan) - L'ex è tra quelli che, come Calhanoglu, hanno beneficiato del cambio modulo voluto da Pioli: esterno alto nei tre dietro la punta, è in grado di garantire assist e magari qualche goal.

CHIESA (Fiorentina) - Il gioiello viola, nonostante la giovane età, ha dimostrato la versatilità di un veterano: punta, esterno nel tridente o addirittura laterale a tutta fascia. Chi lo prende nel proprio centrocampo, piazza un colpo da novanta.

DE PAUL (Udinese) - Con Gotti è diventato il faro dell' , colui che arretrando il raggio d'azione imposta e sa far male inserendosi, ma chissà che talvolta non lo si possa rivedere alle spalle del centravanti.

BRAHIM DIAZ (Milan) - La scommessa del Milan si candida a protagonista della prossima : spiccatamente offensivo, come evidenziato da Maldini "può occupare tutte le caselle dietro l'attaccante".

DJURICIC (Sassuolo) - Pupillo di De Zerbi, può fare sia l'interno di centrocampo che agire trequartista oppure partire largo in un tridente.

DOUGLAS COSTA (Juventus) - Vale il discorso fatto per Bernardeschi: molto dipenderà dalle intenzioni di Pirlo, col brasiliano che resta una delle risorse di maggior talento dalla cintola in su.

ERIKSEN (Inter) - L'obiettivo stagionale è quello di prendersi l' dopo i primi mesi vissuti tra alti e bassi: il danese è il 10 che in molti vorrebbero, ecco perchè acquistarlo - auspicandosi che Conte gli conceda più spazio - potenzialmente aumenterebbe le difficoltà per i rivali di Fantacalcio.

GOMEZ (Atalanta) - Il 'Papu' non ha bisogno di presentazioni: capitano, leader e colonna dell' che sogna e fa sognare, da anni impreziosisce il micidiale tridente di Gasperini.

KLUIVERT (Roma) - Con la giusta continuità e un approccio mentale diverso, il figlio d'arte può riscattarsi e fare la voce grossa nella giallorossa: nel 3-4-2-1 di Fonseca, per l'olandese spazio sulla trequarti o di punta.

KULUSEVSKI (Juventus) - E' uno dei colpi estivi della Juve, l'investimento forte per presente e futuro: lo svedese ama partire largo per convergere e far male, ecco perchè affidarsi a lui per guadagnare bonus è un'ottima idea.

LUIS ALBERTO (Lazio) - Inzaghi lo ha arretrato da interno per aumentare la qualità del centrocampo, ma lo spagnolo non ha perso il vizio di avventurarsi in avanti: immaginarlo seconda punta in qualche partita, non sembra utopia.

MALINOVSKYI (Atalanta) - L'obiettivo è riconfermarsi dopo un primo anno in super. L'ucraino, nel modulo offensivo '1-2' o '2-1' del Gasp, ci sta a meraviglia.

MIRANCHUK (Atalanta) - Arrivato dalla Mosca, può emulare Malinovskyi in termini di impatto sul mondo Atalanta e sulla Serie A: tra le linee o più avanti, ecco una carta su cui scommettere.

MKHITARYAN (Roma) - La Roma lo ha acquistato dopo che l'armeno si è svincolato dall' , confermando il feeling nato nei 6 mesi in prestito: trequartista o 'falso 9', una risorsa unica per Fonseca.

PAQUETA' (Milan) - Sottotono e con un grosso punto interrogativo sulle spalle, il brasiliano resta comunque un'alternativa per la batteria di fantasisti a ridosso di Ibra.

PASALIC (Atalanta) - Vale quanto detto per Gomez, Malinovskyi e Miranchuk: con Gasp, goal e assist sono garantiti.

LORENZO PELLEGRINI (Roma) - Centrocampista, mezzala, ma anche un 'finto 10' in grado di inserirsi e far male. Pellegrini, in chiave Fantacalcio, ha le credenziali giuste.

PEREIRO (Cagliari) - Di Francesco vuole un col 4-3-3 e l'uruguagio è pronto: esterno nel tridente chiamato a convergere, una scommessa intrigante.

PEROTTI (Roma) - L'argentino con la sua fantasia è uno dei profili capaci di accendere la Roma: tra le linee a ridosso della punta, Perotti c'è.

POLITANO (Napoli) - Esterno destro nel tridente avanzato di Gattuso, l'ex Inter rientrando col mancino può regalare gioie.

RAMIREZ (Sampdoria) - Qualità da vendere e continuità a singhiozzo: l'uruguagio, se in giornata, ha tutto per far esultare chi lo compra.

SORIANO (Bologna) - Nel 4-2-3-1 di Mihajlovic Soriano è uno dei tasselli che non devono mai mancare: alle spalle della punta, con licenza di inserirsi ma anche l'obbligo di ripiegare. Una certezza in grado di portare bonus.

SOTTIL (Cagliari) - I sardi arricchiscono la propria batteria offensiva col talento rilevato dalla : ideale nel 4-3-3, con velocità e tecnica può dire la sua.

UNDER (Roma) - Il turco ha un mancino letale e una velocità non comune: arma in più negli ultimi metri, fantacalcisticamente è un centrocampista 'mascheratissimo'.

VERDI (Torino) - Dategli le chiavi del Toro quando c'è da colpire: l'ex , nel 4-3-1-2, dietro le punte può ritrovarsi definitivamente.

ZACCAGNI (Verona) - Il calcio universale di Juric consente a Zaccagni di far male anche agli avversari: voluto sulla trequarti nel 3-4-2-1, l'Hellas spera di goderselo dopo l'ottima scorsa stagione.

ZANIOLO (Roma) - La nuova rottura del crociato ha stravolto i piani suoi e della Roma: tutti lo aspettano quanto prima, in una stagione che - quando tornerà disponibile - gli garantirà spazio tra le linee nel 3-4-2-1 giallorosso. Prenderlo a 1 adesso e ritrovarselo nel rush finale, può rappresentare una mossa intelligente.

*Articolo basato sulla lista quotazioni di Fantacalcio.it