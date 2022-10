Europei 2024: quando e dove si giocano, date e sedi

Tutto quello che c'è da sapere sull'Europeo del 2024: dalle città agli stadi che ospiteranno il torneo, fino al calendario.

Tre anni dopo il trionfo dell'Italia a Wembley, contro l'Inghilterra, una nuova fase finale degli Europei. Nel 2024, infatti, si giocherà la 17esima edizione del torneo continentale per Nazionali, con le solite note a tentare di spodestare la Nazionale azzurra e il team di Mancini deciso a confermarsi sul tetto d'Europa.

I gironi di qualificazione previsti tra marzo e novembre 2023, con playoff di scena a marzo 2024, decideranno quali squadre potranno giocare il torneo: saranno 24 le Nazionali partecipanti. L'Italia Campione in carica, come da regolamento, non è qualificata di diritto alla fase finale.

DOVE SI GIOCA EURO 2024?

In Germania. Il paese tedesco ha vinto l'organizzazione del torneo nel marzo del 2017, battendo la Turchia. Saranno dieci città e dieci stadi ad ospitare gli Europei del 2024.

STADI E CITTÀ DEGLI EUROPEI

Berlino, Dortmund, Monaco di Baviera, Colonia, Stoccarda, Amburgo, Lipsia, Francoforte sul Meno e Gelsenkirchen e Düsseldorf sono le città che ospiteranno le gare degli Europei 2024.

LE DATE DELL'EUROPEO

L'Europeo inizierà il 14 giugno 2024 e si concluderà il 14 luglio 2024. Come di consueto il primo giorno vedrà la cerimonia d'apertura e la sfida dalla Germania padrona di casa, con avversaria ancora da definire. Il 14 luglio invece si disputerà la finalissima.