'El Pollo' Olivera: dalla Juventus alla Serie D

L'uruguaiano con la casacca bianconera ha saputo conquistare la fiducia di Fabio Capello. Ora difende i colori del Racing Aprilia.

Uno dei colpi messi a segno da Luciano Moggi alla . Un giocatore che, tra estro e fantasia, avrebbe potuto vivere una carriera prestigiosa. E che invece, abbassando il tiro, si è accontentato di vivacchiare dignitosamente qua e là.

Ci sono pochi dubbi sul fatto che Ruben Olivera abbia raccolto molto meno di quanto seminato. Uruguaiano, classe 1983, approdato in in giovanissima età dal Danubio. Squadra che ha lanciato Marcelo Zalayeta, connazionale ed ex compagno di squadra de "El Pollo" sotto la Mole.

Attaccante d'estrazione, Olivera a è approdato in quanto munito di enorme potenziale. O meglio, i dirigenti bianconeri dell'epoca pensavano che il calciatore di Montevideo vantasse qualità fuori dal comune e, proprio per questo motivo, avevano optato per un'offensiva decisa e decisiva.

Tra allenamenti con la Prima Squadra e la Primavera, Olivera nella stagione 2002-2003 ha saputo collezionare 3 presenze con i grandi. Trovando il debutto in , in casa della , a qualificazione già conquistata.

Parallelamente, il 3 marzo 2003, Olivera conquistava il Torneo di Viareggio battendo in finale lo Slavia Praga per 1-0. Dettaglio: Gian Piero Gasperini era l'allenatore di quella squadra.

Tuttavia, nell'annata successiva, gli spazi per Olivera si chiudono drasticamente, con un solo gettone all'attivo. Dunque, semaforo verde a un'esperienza altrove per cercare maggiore continuità di rendimento. L' chiama, la risponde positivamente. E dopo sei mesi in , caratterizzati da due soli contributi, Ruben ritorna all'ombra della Mole. Ma per rimanerci. Forse.

Nel capoluogo piemontese, infatti, approda Fabio Capello. Che, nel pre-campionato, ha modo di osservare da vicino gli allenamenti de "El Pollo". Ci si può lavorare, è questo sostanzialmente il pensiero maturato dall'ex tecnico, tra le altre squadre, della . E, giustappunto, Olivera riesce a ritagliarsi il suo spazio, diventando un elemento prezioso nelle rotazioni.

Nel 4-4-2 proposto dall'allenatore friulano, fondamentalmente, Olivera funge da interno di centrocampo. I titolari si chiamano Emerson e Blasi, ma l'uruguaiano - con la casacca numero 24 - si fa sempre trovare pronto. Il tutto, proponendo una crescita costante e incoraggiante. Detto ciò, come in tutte le avventure professionali, non mancano le difficoltà.

"Una volta ho avuto un litigio con Capello - ha spiegato Olivera a gianlucadimarzio.com -. Durante un allenamento ho chiesto un rigore che non mi ha concesso, e l’ho mandato a quel paese. Da lì non mi ha più visto. Eppure per un anno e mezzo mi aveva trattato da grande giocatore, facendomi giocare anche al posto dei campionissimi. Dico la verità: per vestire la maglia della Juve bisogna essere dei professionisti esemplari. E io, in quel periodo, non lo sono stato. Dopodiché ho iniziato un po’ a perdermi".

I tempi in bianconero si fanno duri, complice l'arrivo di Patrick Vieira dall' . In soldoni, la Signora dimostra di voler spostare lo sguardo altrove.

Appunto. Olivera nel 2006 passa alla e, all'insegna della volubilità della materia, ora si ritrova a difendere i colori dell'Aprilia in Serie D. Un percorso lungo, tortuoso, composto anche da un effimero ritorno in bianconero. Penarol, , , , , Latina, LDU Quito, Aprilia, Ostia Mare e ora di nuovo Aprilia. Un lungo girovagare, senza trovare né stabilità né costanza.

Una scelta di vita, ma senza rimpianti, fresco di 37 primavere sulle spalle e il girone G di serie D da vivere come se fosse la Champions. Questione di mentalità e carattere, lo stesso che "El Pollo" ha manifestato sempre e costantemente, pure nei momenti più difficili. Chiamatela, se volete, scelta di vita.