Dragusin rinnova con la Juventus: accordo per altri cinque anni

Il difensore della formazione Under 23, ormai aggregato alla prima squadra, firmerà a giorni il nuovo contratto di cinque anni.

Radu Matei Dragusin, classe 2002 della , si prepara ad essere bianconero per altri cinque anni.

Non si tratta ancora di una ufficialità, ma la vera e propria firma sul contratto arriverà a breve, nei prossimi giorni. L'accordo tra il difensore rumeno e la Juventus ormai è stato trovato, ed il nuovo contratto di cinque anni non fa altro che certificare la voglia della Vecchia Signora di puntare su Dragusin.

In questa stagione ha debuttato, seppur per pochi minuti, sia in che in . Radu Dragusin è un difensore molto quotato a livello europeo, che fa intravedere un ottimo potenziale.

Dopo questo rinnovo di contratto, Andrea Pirlo potrebbe usarlo anche con più regolarità, anche e soprattutto per l'arrivo della Coppa , che costringerà la Juventus ad un ampio turnover.

Dragusin e la Juventus, un amore che oggi registra un capitolo decisivo della storia, con tantissime tappe ancora da scrivere.