Dove vedere Tottenham-Manchester United in diretta tv e streaming?

Tutte le info su Tottenham-Manchester United: dove e come vedere la finale d'Europa League in tv e streaming.

Il derby inglese in finale di Europa League, dove si affronteranno Tottenham e Manchester United. Una sfida che vale doppio visto che oltre ad essere in palio il trofeo, per entrambe vincere vorrebbe dire qualificarsi in Champions League dopo non essere riusciti a centrare l'obiettivo tramite il campionato.

L'occasione di salvare una stagione deludente per il Tottenham e il Manchester United. Gli spurs hanno eliminato il Bodo Glimt in semifinale mentre i Red Devils hanno avuto la meglio sull'Athletic Bilbao.

Di seguito tutte le informazioni sulla finale di Europa League.

Chi presenterà e racconterà Tottenham-Manchester United:

Telecronista e seconda voce: Stefano Borghi e Luca Marchegiani

Dove vedere Tottenham-Manchester United in diretta: canale tv e streaming

Sarà possibile assistere a Tottenham-Manchester United su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio e Sky Sport (251). La finale andrà in onda anche in chiaro su TV8.

Per quanto concerne lo streaming, Tottenham-Manchester United sarà visibile su Sky Go, servizio riservato ai clienti Sky e fruibile attraverso l'app scaricabile senza costi aggiuntivi. In alternativa c'è la piattaforma NOW: in tal baso bisognerà sottoscrivere un abbonamento scegliendo l'opzione 'Pass Sport'. L'app di NOW è utilizzabile sia su un moderno televisore che su device mobili come un computer, uno smartphone, un tablet. La partita sarà in diretta streaming anche su TV8.it.

Tottenham-Manchester United: data e orario del fischio d'inizio

Europa League - Final Stage San Mames

Tottenham-Manchester United: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Tottenham e Manchester United

Il Tottenham da settimane ha ormai tenuto tutte le energie per l'Europa League vista la posizione in campionato e infatti ha conquistato solo un punto nelle ultime sei partite di Premier prima dell'ultima giornata. Discorso simile per il Manchester United, che se in campionato ha continuato a deludere nel finale di stagione ma in Europa ha ottenuto due grandi successi contro l'Athletic Bilbao.

Ultimi risultati

Precedenti

Classifica