La Roma si gioca il tutto per tutto. I giallorossi si accingono ad affrontare il Feyenoord in finale di Conference League. In palio c'è la prima edizione assoluta della nuova manifestazione Uefa, ma anche la possibilità di rendere speciale e indimenticabile la stagione.

La squadra di Mourinho è arrivata all'ultimo atto eliminando il Leicester in semifinale, mentre gli olandesi hanno avuto la meglio del Marsiglia nel doppio confronto.

QUANDO SI GIOCA ROMA-FEYENOORD

La sfida finale di Conference League tra Roma e Feyenoord si giocherà mercoledì 25 maggio allo stadio Arena Kombetare di Tirana. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00.

DOVE VEDERE ROMA-FEYENOORD IN TV E STREAMING

La partita si potrà vedere su DAZN. Per vederla servirà dunque collegarsi tramite smart tv all'app della piattaforma, ad una console di gioco come PlayStation o Xbox, o ancora a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e Tim Vision Box.

L'alternativa è rappresentata da Sky Sport, che permette la visione dell'incontro agli abbonati tramite i canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (numero 203), Sky Sport (numero 251) e Sky Sport 4K.

Infine in tv la gara tra Roma e Leicester sarà trasmessa in chiaro su Tv8, al numero 8 del digitale terrestre.

Essendo mandata in onda da DAZN, la partita sarà disponibile in streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet o ancora su pc e notebook.

Anche Sky permette la visione in streaming tramite SkyGo, servizio messo a disposizione della piattaforma agli abbonati.

Infine lo streaming sarà disponibile anche tramite il sito ufficiale di Tv8.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Né Sky né DAZN hanno ancora rivelato chi si occpuerà della telecronaca.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-FEYENOORD

Tutti a disposizione di Mourinho, che recupera anche Mhkitaryan e potrebbe mandarlo in campo dal primo minuto. Davanti confermato Abraham con Zaniolo e Pellegrini alle sue spalle. In porta Rui Patricio, protetto da Smalling, Mancini e Ibanez.

Dubbio tra i pali per slot, con Marciano pronto a prendere il posto del titolare Bijlow. Per il resto sarà Dessers a cercare di mettere in difficoltà la retroguardia avversaria, aiutato da Sinisterra, Nelson e Til.

L'articolo prosegue qui sotto

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Mhkitaryan, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

EYENOORD (4-2-1-3): Marciano, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Kokcu, Aursnes; Til; Nelson, Sinisterra, Dessers. All. Slot