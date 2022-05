Roma-Feyenoord dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ROMA-FEYENOORD: TV, STREAMING, FORMAZIONI

• Partita: Roma-Feyenoord

• Data: mercoledì 25 maggio 2022

• Orario: 21:00

• Canale TV: DAZN, Sky (numeri 201, 203, 251), TV8

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, tv8.it

La testa è lì già da un po'. Roma e Feyenoord sono pronte a contendersi la prima edizione della Conference League nella finalissima.

I giallorossi sono arrivati in fondo alla competizione superando il turno preliminare contro il Trabzonspor, vincendo il proprio girone di qualificazione ed eliminando in ordine cronologico Vitesse, Bodo/Glimt e Leicester.

Segui Roma-Feyenoord su DAZN. Attiva ora

Gli olandesi hanno affrontato ben due turni in più, eliminando al primo e al secondo turno preliminare Drita e Lucerna oltre all'Elfsborf nel terzo turno. Vincente nel girone, il Feyenoord ha saltato i sedicesimi di finale come la Roma. Partizan Belgrado e Slavia Praga le avversarie di ottavi e quarti, mentre in semifinale hanno escluso dalla competizione il Marsiglia

Un unico precedente nelle coppe tra le due squadre risale all'Europa League 2014/2015, quando la Roma eliminñ il Feyenoord ai sedicesimi di finale. Dopo l'1-1 dell'Olimpico, i giallorossi vinsero 2-1 in Olanda con reti di Ljajic e Gervinho.

Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

ORARIO ROMA-FEYENOORD

La finale tra Roma e Feyenoord si giocherà mercoledì 25 maggio presso lo stadio Arena Kombetare di Tirana. Fischio d'inizio previsto per le ore 21.

DOVE VEDERE ROMA-FEYENOORD IN TV

La partita sarà trasmessa da DAZN, quindi per vederla in tv si potrà collegare il proprio televisore smart di ultima generazione all'app della piattaforma. In alternativa si può ricorrere a una console di gioco come Playstation e Xbox o a un dispositivo tipo Amazon FIre Stick Tv o Google Chromecast.

Anche Sky trasmetterà l'incontro, visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport (numero 251) e Sky Sport Footbal (numero 253).

Roma-Feyenoord si può vedere anche in chiaro su TV8, al numero 8 del digitale terrestre.

ROMA-FEYENOORD IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da DAZN, si potrà assistere all'incontro anche in streaming collegandosi all'app della piattaforma da dispositivo mobile come smartphone e tablet o collegandosi al sito ufficiale da pc.

Stesso procedimento per Sky, che su Sky Go mette a disposizione la visione della finale. In alternativa c'è DAZN, servizio streaming di Sky. Necessario il possesso del Pass Sport.

Infine la gara si potrà seguire in streaming anche sul sito ufficiale di TV8, canale tv del digitale terrestre.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN non ha ancora rivelato chi commenterà la partita. Stessa cosa anche per Sky.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti gli aggiornamenti sulla finale di Conference League tra Roma e Feyenoord si potranno seguire su GOAL tramite la nostra diretta testuale, che vi accompagnerà dalle formazioni al racconto delle occasioni salienti dell'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-FEYENOORD

Mourinho potrebbe recuperare Mhkitaryan a centrocampo, mentre per il resto è intenzionato a confermare la formazione titolare. Rui Patricio tra i pali, trio difensivo Mancini-Smalling-Ibanez Karsdorp e Zalewski gli esterni di centrocampo con Cristante in mediana. Zaniolo e Pellegrini dietro l'unica punta Abraham.

L'articolo prosegue qui sotto

Slot ha il dubbio portiere, con Bijlow da valutare e già pronta la riserva Ofir Marciano. Gertruoda e Malacia terzini, Trauner e Senesi centrali. Kocku e Aurnes mediani, con Til, Nelson e Sinisterra a sostegno di Dessers centravanti.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Mhkitaryan, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

EYENOORD (4-2-1-3): Marciano, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Kokcu, Aursnes; Til; Nelson, Sinisterra, Dessers. All. Slot