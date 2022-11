Dove vedere Qatar-Ecuador in tv e streaming

Qatar-Ecuador è il match inaugurali dei Mondiali 2022: tutto sulle formazioni e la diretta tv e streaming dell'incontro.

E' tutto pronto per una nuova edizione dei Mondiali, quattro anni e mezzo dopo quella disputata in Russia e vinta dalla Francia: la nazione ospitante è il Qatar e, come da tradizione, saranno i padroni di casa ad essere protagonisti nel match inaugurale.

La squadra guidata dal commissario tecnico spagnolo Felix Sanchez affronterà l'Ecuador nel match valido per il Gruppo A, completato da Senegal e Olanda che invece giocheranno il loro incontro 24 ore più tardi.

Nonostante fosse già qualificato per ovvi motivi, il Qatar ha comunque disputato le qualificazioni e, nello specifico, la seconda fase chiusa davanti all'Oman nel girone: un caso unico ma necessario, poiché le prime degli otto raggruppamenti e le migliori quattro seconde hanno staccato il pass per la Coppa delle nazioni asiatiche prevista nel 2023.

L'Ecuador ha chiuso con 26 punti al quarto posto la classifica del girone sudamericano, l'ultimo utile a festeggiare l'approdo alla rassegna iridata in maniera diretta; la 'Tricolor' è stata al centro di una vicenda diplomatica mossa dalla Federcalcio cilena (e alimentata anche da quella peruviana), che contestava la convocabilità di Byron Castillo: alla fine tutto si è chiuso con una penalizzazione inflitta all'Ecuador nelle prossime qualificazioni, mentre il giocatore in questione è stato escluso dalla lista dei convocati.

L'unico precedente tra le due compagini è un'amichevole disputata il 12 ottobre 2018 e conclusasi con un pirotecnico 4-3 in favore del Qatar.

QUANDO SI GIOCA QATAR-ECUADOR

Qatar-Ecuador si giocherà domenica 20 novembre 2022 all'Al Bayt Stadium di Al Khor, in Qatar. Calcio d'inizio fissato alle ore 17 italiane.

DOVE VEDERE QATAR-ECUADOR IN TV E STREAMING

La partita inaugurale dei Mondiali 2022 tra Qatar ed Ecuador sarà trasmessa dalla Rai che ha acquisito i diritti di trasmissione di tutte le gare del torneo: il canale di riferimento sarà Rai 1.

Grazie all'app di RaiPlay potrete seguire Qatar-Ecuador in streaming su smartphone e tablet, mentre da browser basterà registrarsi e accedere al sito ufficiale in modo del tutto gratuito.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il telecronista per la gara inaugurale di Qatar 2022, ovvero Qatar-Ecuador, sarà Stefano Bizzotto, supportato da Lele Adani.

PROBABILI FORMAZIONI QATAR-ECUADOR

Qatar con la formazione tipo: solido 5-3-2 con Ali e Afif ad agire da punte, sostenuti dal trio composto da Hatem, Boudiaf e Al-Haydos.

Ecuador col 4-3-3: Plata e Ibarra a supporto del bomber Enner Valencia, miglior marcatore nella storia della nazionale. Franco e Caicedo ai lati del play Gruezo, Estupiñan sulla fascia mancina difensiva.

QATAR (5-3-2): Al Sheeb; Ro-Ro, Al-Rawi, Salman, Hassan, Ahmed; Hatem, Boudiaf, Al-Haydos; Ali, Afif. Ct. Felix Sanchez

ECUADOR (4-3-3): Dominguez; An. Preciado, Porozo, Hincapié, Estupiñan; Franco, Gruezo, Caicedo; Plata, Valencia, Ibarra. Ct. Alfaro