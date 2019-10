Perché il Qatar gioca le qualificazioni Mondiali?

Il Qatar è qualificato ai Mondiali del 2022 come paese ospitante, ma gioca comunque le qualificazioni: è un caso unico.

I Mondiali 2022 si giocheranno come noto in , che essendo il paese ospitante potrà vedere per la prima volta la propria nazionale misurarsi nel torneo calcistico più importante al mondo.

Da regolamento il Qatar è qualificato di diritto al Mondiale, tuttavia i più attenti avranno notato che la selezione guidata da Felix Sanchez sta comunque prendendo parte alle qualificazioni asiatiche.

Si tratta di un caso unico e storico, visto che nelle precedenti edizioni dei Mondiali nessuna delle nazioni ospitanti aveva partecipato alle qualificazioni, essendo appunto già qualificata.

PERCHE' IL QATAR GIOCA LE QUALIFICAZIONI MONDIALI?

Come detto il caso del Qatar è davvero singolare, ma la sua presenza alle qualificazioni non è legata al Mondiale. Le qualificazioni asiatiche valgono infatti anche per la Coppa delle nazioni asiatiche 2023, alla quale il Qatar non avrà accesso diretto come per il Mondiale.

Da qui la necessità di inserire il Qatar, visto che le prime classificate e le quattro migliori seconde degli otto gironi del secondo turno di qualificazione accedono direttamente alla Coppa delle nazioni asiatiche 2023.