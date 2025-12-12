Dove vedere Potenza-Catania in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Big match al Viviani nella giornata numero 18 di Serie C. A sfidarsi saranno il Potenza e il Catania, con la capolista che proverà a dar continuità alla sua marcia, che al momento la vede in testa al girone C con due punti di vantaggio sul Benevento.
Di contro, invece, c’è una formazione, quella allenata da De Giorgio, che vive un grande momento, come testimoniato dalla qualificazione alle semifinali di Coppa Italia Serie C.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Potenza-Catania in diretta? Canale TV e diretta streaming
Potenza-Catania verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 252.
Sarà possibile seguire Potenza-Catania anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Potenza-Catania: ora di inizio
La gara fra Potenza e Catania, valida per la 18esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 14 dicembre, allo stadio Alfredo Viviani, con fischio d’inizio ore 14:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie sul Potenza
Nel Potenza tridente previsto con Petrungaro e Schimmenti ai lati di Selleri, come settimana scorsa nel match contro il Sorrento. Tornerà Felippe dall’inizio, dopo l’iniziale gara dello scorso turno.
Notizie sul Catania
Nel Catania solito 3-4-2-1 con Mimmo Toscano che punterà su Forte come centravanti e Jimenez e D’Ausilio alle sue spalle. In mezzo al campo Corbari con Quaini.
Forma
Grande momento per entrambe le squadre: Potenza imbattuto nelle ultime 5 fra campionato e Coppa Italia. Il Catania, invece, ha perso una nelle ultime 5 partite, ma è reduce da ben tre vittorie consecutive.
Partite tra le due squadre
Il Potenza ha perso le ultime due gare contro il Catania: l'ultimo successo interno dei rossoblu sui siciliani è l'1-0 del 5 novembre 2023.
Classifica
Catania capolista del girone C con 37 punti, due di vantaggio sul Benevento. Potenza, invece, ottavo a quota 24 punti.