Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoCavese
3 - 0
FIN
team-logoPotenza
G. Fusco 16'F. Alastra 26' (autogoal)D. Sorrentino 63' (rig)
(INT 2-0) (FIN 3-0)

Cavese vs PotenzaRisultati e statistiche,