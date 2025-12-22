Dove vedere Parma-Fiorentina sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Parma-Fiorentina chiude il 2025 per gialloblù e viola. Entrambe sono consapevoli di quanto questo match sia importante, sia in termini di punti, sia per salutare l'anno al meglio e con più fiducia nella corsa salvezza della seconda parte di stagione.

Sorprendentemente la Fiorentina si trova all'ultimo posto della classifica, con il primo successo arrivato nel turno precedente contro l'Udinese. I viola sperano che la vittoria contro i bianconeri (5-1, ma dopo l'espulsione iniziale per i friulani) possa cambiare la storia dell'annata, mentre i padroni di casa proveranno a trovare continuità dopo l'ultimo altalenante periodo di forma.

La Fiorentina è fanalino di coda con 9 punti a fronte di una vittorie e 6 pareggi, mentre il Parma si trova poco sopra la zona retrocessione dopo averne conquistato 14, frutto di 3 vittorie e 5 pareggi.

Come vedere Parma-Fiorentina in diretta? Canale TV e diretta streaming

Su DAZN è possibile vedere Parma-Fiorentina del nuovo turno di Serie A, sia in diretta streaming che live in tv.

Chi desidera guardare la partita tra Parma e Fiorentina su Sky, invece, deve aver attivato Zona DAZN: in questo caso il canale per seguire la sfida è il 214, ovvero DAZN 1.

Come guardarla fuori dall'Italia con una VPN

Parma-Fiorentina: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Ennio Tardini

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Parma-Fiorentina con il tuo solito servizio di streaming.

Il Tardini di Parma ospita la partita tra Parma e Fiorentina sabato 27 dicembre, come ultimo match di entrambe nel 2025. Si gioca alle 12:30, prima di diversi altri incontri di scena in giornata.

Notizie sulle squadre e formazioni

Forma

Nonostante si trovi in piena lotta per non retrocedere, il Parma ha comunque ottenuto due vittorie e un pareggio negli ultimi cinque turni, che la rendono una delle migliori in tale zona di classifica.

Dall'altra parte la Fiorentina sta vivendo la sua peggior stagione, con il primo successo di Serie A arrivato solamente nell'ultima giornata. Anche in Conference è stata una viola decisamente altalenante, comunque qualificata ai playoff.

