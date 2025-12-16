Dove vedere Napoli-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Napoli e Milan si sfidano nel primo atto della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. A Riyad i campioni d’Italia in carica sfidano la formazione finalista dell’ultima Coppa Italia, come da ormai due anni detta il format della competizione.

Quella fra le squadre di Conte e Allegri è solo la prima semifinale, con i rossoneri che vanno in Arabia per difendere il titolo conquistato nell’edizione 2024 della competizione, con il trofeo alzato al cielo dopo la finale contro l’Inter.

Arbitrerà l’incontro Luca Zufferli, al VAR ci sarà Aureliano.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Napoli-Milan in diretta? Canale TV e diretta streaming

La prima semifinale di Supercoppa Italiana, in programma giovedì 18 dicembre alle 20, si giocherà fra Napoli e Milan. Chi accederà alla finale troverà la vincente tra Bologna e Inter, in campo venerdì 19 dicembre alle 20.

Le due sfide verranno trasmesse in diretta, in esclusiva, sulle reti Mediaset: in chiaro su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it e Mediaset Infinity, così come la finalissima fissata per lunedì 22 dicembre.

Come guardare ovunque con una VPN

Napoli-Milan: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La gara fra Napoli e Milan, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana, si giocherà giovedì 18 dicembre alle 20, al King Saud University Stadium.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Napoli - Milan Probabile formazione Panchina Allenatore A. Conte Probabile formazione Panchina Allenatore M. Allegri

Notizie sul Napoli

Il Napoli potrebbe ritrovare Lukaku: il belga viaggia verso la convocazione e potrebbe avere qualche minuto a gara in corso nella semifinale o nell’eventuale finale. Recuperati anche Lobotka e Gutierrez, mentre resteranno fuori Anguissa, Gilmour e De Bruyne, così come Meret.

Notizie sul Milan

Il Milan ritrova Rafa Leao: dopo l’assenza contro il Sassuolo, Preoccupa Gabbia, le cui condizioni non sembrano potergli permettere di partecipare al match contro il Napoli, con un possibile rientro stimato semplicemente in caso di eventuale finale. Fra i giocatori recuperati ecco Fofana.

Forma

Milan e Napoli sono reduci da momenti diversi. I rossoneri in Serie A non perdono dalla prima giornata di campionato, dal ko interno contro la Cremonese, sebbene il pari di domenica col Sassuolo abbia lasciato ad Allegri l’amaro in bocca. Napoli, invece, sconfitto da Benfica e Udinese negli ultimi due turni.

Partite tra le due squadre

Gli ultimi 4 precedenti sono in perfetto equilibrio: due vittorie per parte. L’ultima sfida si è tinta di rossonero: 2-1 in questa Serie A per la formazione di Allegri.