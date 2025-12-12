Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoMilan
San Siro
team-logoSassuolo
Guarda LIVE su DAZNGuarda in streaming su NordVPN
Matteo Occhiuto

Dove vedere Milan-Sassuolo in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie A Enilive tra Milan e Sassuolo: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Pubblicità

Anticipo di mezzogiorno per Milan e Sassuolo nella quindicesima giornata di Serie A. Al Meazza si sfidano le squadre di Allegri e Grosso, reduci da un ottimo momento in campionato.

Il Milan cerca altri tre punti per confermarsi al comando del campionato, mentre il filotto di risultati positivi ha spinto i neroverdi a ridosso delle posizioni che valgono una qualificazione alle coppe europee.

Quella di San Siro, dunque, sarà una delle gare più interessanti di giornata, con due squadre che cercheranno a ogni costo i tre punti per dar continuità all’ottimo percorso fatto fin qui. 

Arbitra Valerio Crezzini della sezione di Siena, al VAR Prontera. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS

Come guardare Milan-Sassuolo in diretta? Canale TV e diretta streaming

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

La partita tra Milan e Sassuolo verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Milan-Sassuolo in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Milan-Sassuolo: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
San Siro

La gara fra Milan e Sassuolo, valida per la 15esima giornata di Serie A Enilive, si giocherà domenica 14 dicembre, allo stadio Giuseppe Meazza, con fischio d’inizio ore 12:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Milan - Sassuolo

MilanHome team crest

3-5-2

Formazione

4-3-3

Home team crestSAS
16
M. Maignan
31
S. Pavlovic
46
M. Gabbia
23
F. Tomori
12
A. Rabiot
56
A. Saelemaekers
33
D. Bartesaghi
8
R. Loftus-Cheek
14
L. Modric
11
C. Pulisic
18
C. Nkunku
49
A. Muric
6
S. Walukiewicz
80
T. Muharemovic
3
J. Doig
21
J. Idzes
18
N. Matic
90
I. Kone
42
K. Thorstvedt
7
C. Volpato
9
W. Cheddira
45
A. Lauriente

4-3-3

SASAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Allegri

Probabile formazione

Panchina

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Milan

Allegri non avrà a disposizione Rafa Leao, infortunatosi contro il Torino: toccherà a uno fra Nkunku, che parte in vantaggio, e Loftus-Cheek affiancare Pulisic. Bartesaghi favorito su Estupinan.

Notizie sul Sassuolo

Il Sassuolo ha perso per infortunio anche Pinamonti dopo Berardi: tridente neroverde inedito con Volpato, confermato, e Cheddira insieme a Laurientè. 

Forma

MIL
-Forma

Goal segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

SAS
-Forma

Goal segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Milan reduce da ben tre vittorie consecutive, con Inter, Lazio e Torino cadute contro i rossoneri. Anche il Sassuolo ha vinto nell'ultimo turno, superando 3-1 la Fiorentina di Vanoli. 

Partite tra le due squadre

MIL

Ultime 5 partite

SAS

2

Vittorie

2

Pareggi

1

Vittoria

12

Goal segnati

9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

L'ultimo incrocio fra le squadre risale alla Coppa Italia della scorsa stagione, con un netto 6-1 del Milan sul Sassuolo. Rossoneri imbattuti negli ultimi sei incroci con gli emiliani. 

Classifica

Milan capolista con 31 punti insieme al Napoli, con una lunghezza di vantaggio sull'Inter. Il Sassuolo, invece, è ottavo a quota 20, al pari della Cremonese. 

Pubblicità

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0