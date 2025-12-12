Dove vedere Milan-Sassuolo in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Anticipo di mezzogiorno per Milan e Sassuolo nella quindicesima giornata di Serie A. Al Meazza si sfidano le squadre di Allegri e Grosso, reduci da un ottimo momento in campionato.
Il Milan cerca altri tre punti per confermarsi al comando del campionato, mentre il filotto di risultati positivi ha spinto i neroverdi a ridosso delle posizioni che valgono una qualificazione alle coppe europee.
Quella di San Siro, dunque, sarà una delle gare più interessanti di giornata, con due squadre che cercheranno a ogni costo i tre punti per dar continuità all’ottimo percorso fatto fin qui.
Arbitra Valerio Crezzini della sezione di Siena, al VAR Prontera.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Milan-Sassuolo in diretta? Canale TV e diretta streaming
La partita tra Milan e Sassuolo verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.
Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Per vedere Milan-Sassuolo in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.
Milan-Sassuolo: ora di inizio
La gara fra Milan e Sassuolo, valida per la 15esima giornata di Serie A Enilive, si giocherà domenica 14 dicembre, allo stadio Giuseppe Meazza, con fischio d’inizio ore 12:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie sul MilanAllegri non avrà a disposizione Rafa Leao, infortunatosi contro il Torino: toccherà a uno fra Nkunku, che parte in vantaggio, e Loftus-Cheek affiancare Pulisic. Bartesaghi favorito su Estupinan.
Notizie sul Sassuolo
Il Sassuolo ha perso per infortunio anche Pinamonti dopo Berardi: tridente neroverde inedito con Volpato, confermato, e Cheddira insieme a Laurientè.
Forma
Milan reduce da ben tre vittorie consecutive, con Inter, Lazio e Torino cadute contro i rossoneri. Anche il Sassuolo ha vinto nell'ultimo turno, superando 3-1 la Fiorentina di Vanoli.
Partite tra le due squadre
L'ultimo incrocio fra le squadre risale alla Coppa Italia della scorsa stagione, con un netto 6-1 del Milan sul Sassuolo. Rossoneri imbattuti negli ultimi sei incroci con gli emiliani.
Classifica
Milan capolista con 31 punti insieme al Napoli, con una lunghezza di vantaggio sull'Inter. Il Sassuolo, invece, è ottavo a quota 20, al pari della Cremonese.