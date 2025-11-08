Pubblicità
Pubblicità
Serie A
team-logoParma Calcio 1913
2 - 2
FIN
team-logoMilan
A. Bernabe 45' + 1'E. Del Prato 61'
A. Saelemaekers 12'R. Leao 25' (rig)
(INT 1-2) (FIN 2-2)

Parma Calcio 1913 vs MilanRisultati e statistiche,