Dove vedere Milan-Juventus in tv e streaming

Il Milan sfida la capolista Juventus nel big match del 31° turno di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Prova della verità per la capolista : i bianconeri di Maurizio Sarri sono opposti in trasferta al di Stefano Pioli nel big match e anticipo della 31ª giornata di . La Vecchia Signora cerca un risultato positivo che le consenta di mantenere la distanza in classifica dalle rivali per il titolo, e , il Diavolo prova a rilanciarsi nella lotta per l' , che vede partecipare diverse squadre.

Per i piemontesi si tratta del secondo confronto impegnativo nel giro di pochi giorni dopo il Derby della Mole con il Torino, discorso simile per i rossoneri, impegnati contro la Lazio nel turno precedente. Nelle 84 gare disputate finora in Serie A fra le due squadre in casa del Milan, prevalgono i pareggi, ben 33, a fronte di 28 vittorie dei lombardi e di 23 affermazioni della Vecchia Signora.

Il discorso cambia tuttavia se si analizzano gli ultimi 10 anni, che registrano, anche a livello statistico, un predominio della Juventus: in 9 gare sono state 6 infatti le vittorie ospiti al Meazza, con un pareggio e 2 successi del Milan. L'ultima vittoria casalinga del Diavolo contro la Vecchia Signora risale al 22 ottobre 2016, con un 1-0 per la squadra guidata da Vincenzo Montella sui bianconeri di Allegri grazie ad un gran goal di Manuel Locatelli.

In casa bianconera il cannoniere è il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo, arrivato a quota 24 goal prima della stracittadina con il , mentre nelle fila rossonere spiccano le 8 reti del croato Ante Rebic, il giocatore più prolifico dei lombardi prima del confronto con la Lazio.

Per il grande ex Zlatan Ibrahimovic, qualora scendesse in campo, si tratterebbe della prima volta in campionato contro la Juventus dalla stagione 2011/12, quando affrontò i bianconeri nella gara di Torino (sconfitta per 2-0), e della prima volta al Meazza dal 2010/11 (1-2 per la Vecchia Signora con la rete dello svedese che non evitò la sconfitta ai lombardi per effetto delle reti di Quagliarella e Del Piero).

L'attaccante ha comunque già affrontato la sua ex squadra in questa stagione nella semifinale di andata di Coppa (1-1 il risultato in quell'occasione). Fra i bianconeri hanno indossato la maglia rossonera Leonardo Bonucci, Mattia De Sciglio e Gonzalo Higuain.

QUANDO SI GIOCA MILAN-JUVENTUS

Milan-Juventus si giocherà la sera di martedì 7 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara è previsto per le ore 21.45.

DOVE VEDERE MILAN-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Il big match Milan-Juventus sarà trasmesso in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart compatibili con la app e su tutti i televisori collegati a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast oppure ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

La sfida Milan-Juventus sarà inoltre disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno anche seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Qualora lo preferissero, tifosi e appassionati potranno naturalmente vedere la gara in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su pc e notebook, attraverso l'applicazione oppure collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Fin dai minuti successivi alla fine della partita, gli utenti DAZN potranno inoltre prendere visione degli highlights e dell'evento integrale in modalità on demand.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-JUVENTUS

Pioli punterà sul consueto 4-2-3-1. Davanti Ibrahimovic dovrebbe ricoprire il ruolo di centravanti, con Castillejo, Calhanoglu e Rebic trequartisti alle sue spalle. In mediana il consueto tandem composto da Kessié e Bennacer. In difesa, davanti a Gianluigi Donnarumma, a destra Conti potrebbe spuntarla su Calabria, con Theo Hernández chiamato agli straordinari a sinistra e al centro la consolidata coppia centrale composta dal danese Kjaer e Alessio Romagnoli.

Sarri risponderà con il suo 4-3-3. Nel tridente d'attacco giocherà sicuramente Cristiano Ronaldo, Bernardeschi potrebbe spuntarla su Douglas Costa e nel ruolo di centravanti titolare potrebbe rivedersi l'ex Higuain al posto di Dybala. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Matuidi come mezzala sinistra accanto al playmaker Pjanic e alla mezzala destra Bentancur. In difesa, considerate le assenze di De Sciglio e Alex Sandro per infortunio, spazio a Danilo a sinistra, con Cuadrado a destra e la coppia Bonucci-De Ligt in mezzo. Il polacco Szczesny ritroverà la maglia da titolare fra i pali.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.