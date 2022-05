Dove vedere Juventus-Inter in tv e streaming

E' la notte decisiva. Dopo l'incrocio in Supercoppa italiana, Juventus e Inter si ritrovano di fronte nell'atto finale della Coppa Italia.

I bianconeri si presentano all'appuntamento per scongiurare lo spauracchio degli zero titoli dopo aver eliminato la Sampdoria agli ottavi (4-1 allo Stadium), il Sassuolo ai quarti (2-1, sempre a Torino) e la Fiorentina in semifinale, sconfitta 1-0 a Firenze e 2-0 nel capoluogo piemontese.

Tra la squadra di Massimiliano Allegri e il trofeo ci sarà l'Inter di Simone Inzaghi. La formazione campione d'Italia in carica è approdata all'atto finale del torneo eliminando l'Empoli (3-2 ai supplementari), la Roma (3-0 a Milano) e il Milan, piegato nel doppio derby: 0-0 all'andata e 3-0 al ritorno.

La Juventus ha sollevato il trofeo 14 volte e l'ultimo successo risale alla passata stagione contro l'Atalanta. L'Inter, invece, ha vinto la Coppa Italia in 7 occasioni. L'ultima gioia a tinte nerazzurre risale alla stagione 2010-2011 quando la squadra di Leonardo piegò il Palermo.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-INTER

La finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter si giocherà mercoledì 11 maggio 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. Calcio d'inizio alle ore 21.00.

DOVE VEDERE JUVENTUS-INTER IN DIRETTA TV E STREAMING

L'atto finale della Coppa Italia verrà trasmesso in diretta e in chiaro da Mediaset che da quest'anno detiene i diritti per trasmettere i match della coppa nazionale. Il canale su cui si potrà seguire la sfida tra Juve e Inter sarà Canale 5.

Mediaset garantirà anche la diretta streaming del match. Due le soluzioni: collegarsi al sito ufficiale di Sportmediaset oppure Mediaset Infinity, dove sarà possibile connettersi al portale o scaricare l'app su smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Mediaset non ha ancora reso noti i nomi dei telecronisti che commenteranno la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter.

PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-INTER

Allegri con il tridente: Cuadrado e Morata ai lati di Vlahovic. A centrocampo Arthur in cabina di regia con Zakaria e Rabiot interni. In difesa de Ligt e Chiellini, sulle fasce Danilo e Alex Sandro. In porta c'è Perin, numero uno di coppa.

L'articolo prosegue qui sotto

Inzaghi punta sulla continuità: Dzeko in tandem con Lautaro a completare l'attacco. In difesa c'è Dimarco con Skriniar e De Vrij a protezione di Handanovic. A centrocampo piovono conferme: Brozovic da 'play' con Barella e Calhanoglu mezzali. Sulle fasce Dumfries e Perisic.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.