Dove vedere Inter-River Plate in diretta tv e streaming?

Inter e River Plate avversarie nella terza giornata del Mondiale per Club: dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Un risultato positivo contro il River Plate per continuare a essere protagonisti nel Mondiale per Club. Ai nerazzurri allenati da Chivu basterà infatti anche un pareggio nella terza e ultima giornata del raggruppamento G per ottenere il passo per gli ottavi.

Niente calcoli però in casa Inter, vista l’importanza del primo posto nel girone e un discorso qualificazione ancora aperto a ogni scenario.

Dove vedere Inter-River Plate in diretta: canale tv e streaming

Il match del raggruppamento E del Mondiale per Club che vede opposte Inter e River Plate sarà trasmesso gratuitamente e in esclusiva da DAZN, come tutte le altre gare della manifestazione: per vederla in diretta tv e streaming servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

La partita sarà inoltre trasmessa in chiaro in diretta tv anche da Mediaset su Italia 1 (canale 6 della tv e 106 di Sky). Sarà possibile seguire l’incontro anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity e sull'app di Sport Mediaset.

Chi presenterà e racconterà Inter-River Plate:

Telecronista e seconda voce DAZN: Dario Mastroianni e Andrea Stramaccioni

Telecronista e seconda voce Mediaset: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Inter-River Plate: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Gruppo E Lumen Field

Chi trasmette Inter-River Plate in diretta TV e in streaming?

Inter-River Plate: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno Inter e River Plate

