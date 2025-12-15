Dove vedere Foggia-Monopoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Derby pugliese nel lunedì sera di Serie C Sky Wi-Fi. Allo Zaccheria si sfidano il Foggia e il Monopoli, protagoniste di campionati, fin qui, molto diversi.
Sono punti importanti quelli in palio fra rossoneri e biancoverdi: la formazione di Barilari va a caccia della salvezza, quella di Colombo della zona playoff.
Arbitra Pizzi di Bergamo.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Foggia-Monopoli in diretta? Canale TV e diretta streaming
Foggia-Monopoli verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 255.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Foggia-Monopoli: ora di inizio
La gara fra Foggia e Monopoli, valida per la 18esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà lunedì 15 dicembre, allo stadio Pino Zaccheria, con fischio d’inizio ore 20:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie sul Foggia
Foggia che avrà qualche assenza importante nel derby: Barilari dovrà fare i conti con le assenze di Petermann, Bignami e Ilicic, mentre rientra dalla squalifica Buttaro.
FOGGIA (4-3-3): Perucchini; Rizzo, Minelli, Staver, Panico; Garofalo, Pazienza, Winkelmann; Oliva, Fossati, D’Amico. All. Barilari.
Notizie sul Monopoli
Il Monopoli non avrà a disposizione Battocchio e Miceli, pedine fondamentali per centrocampo e attacco. Mancherà anche Viteritti, squalificato.
MONOPOLI (3-5-2): Piana; Bizzotto, Piccinini, Angileri; Imputato, Bordo, Greco, Calcagni, Valenti; Fall, Tirelli. All. Piccinini.
Forma
Buon momento per il Foggia, reduce dalla vittoria contro il Cosenza e dal pari di Siracusa nelle ultime due. Il Monopoli, invece, è a secco di vittorie da cinque turni.
Partite tra le due squadre
Il Monopoli ha battuto il Foggia negli ultimi 3 incontri, incluso il 4-1 dello scorso anno allo Zaccheria. L’ultimo successo rossonero sui biancoverdi è datato 15 febbraio 2024, 3-2 in casa.
Classifica
Foggia penultimo in classifica a quota 15, in piena zona playout, +2 sul Picerno che oggi sarebbe retrocesso in Serie D. Il Monopoli, invece, è in zona playoff: ottavo a quota 24.