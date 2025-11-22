Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoTrapani
3 - 1
FIN
team-logoFoggia
M. Giron 3'M. Fischnaller 10'F. Grandolfo 38'
A. Minelli 35'
(INT 3-1) (FIN 3-1)

Trapani vs FoggiaRisultati e statistiche,