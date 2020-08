Dove giocherà Messi: se lascia il Barcellona, Manchester City e Inter in pole

Il futuro di Lionel Messi è un rebus: l'addio al Barcellona non è più impossibile, Manchester City e Inter tra le ipotesi da tenere in considerazione.

Messi potrebbe lasciare il , fin da subito e non nel 2021. E' questa la voce che da qualche ora gira nell'ambiente blaugrana, rafforzata dall'indiscrezione di 'Esporte Interativo' che fa tremare i tifosi catalani, terrorizzati al sol pensiero di non avere più la 'Pulce' nella loro squadra.

La debacle col non può però passare inosservata per Messi che sta facendo le sue valutazioni: l'addio immediato è un'ipotesi. Vediamo allora quali possono essere le destinazioni papabili per il prosieguo della carriera dell'argentino che, dopo la bellezza di 20 anni, potrebbe salutare la squadra che lo accolse da ragazzino nel 2000.

MANCHESTER CITY

Messi e i 'Citizens' hanno appena condiviso lo stesso destino in , con l'eliminazione ai quarti di finale: inutile dire che lavorare di nuovo con Pep Guardiola sarebbe uno stimolo enorme per l'argentino, che con il tecnico spagnolo ha dato il meglio di sé in termini di marcature e svolta tattica. Per questo la reunion tra i due non è affatto da escludere.

INTER

Dei nerazzurri in lizza per Messi si parla già da diverso tempo, voce alimentata dall'acquisto di una casa da parte del giocatore e del padre Jorge proprio a pochi passi dalla sede interista. Inoltre le agevolazioni fiscali per chi proviene dall'estero potrebbero rivelarsi decisive nella scelta del sei volte Pallone d'Oro, che in ha dovuto fare i conti spesso e volentieri con le bizze del Fisco.

INTER MIAMI

La società di David Beckham ha già messo a segno il colpo Blaise Matuidi e non sembra volersi fermare nella campagna di rafforzamento. Chiaro, però, che un approdo in di Messi a 33 anni e con ancora tanto da dare al calcio europeo appare parecchio lontano dalla realtà, almeno al momento. Ma occhio al colpo di scena.

NEWELL'S OLD BOYS

Questa è l'opzione più romantica di tutte, il ritorno nella squadra che lanciò Messi in patria, dove rimase dal 1995 al 2000. I rossoneri di Rosario sanno bene che convincere il figliol prodigo a tornare sarà un'impresa praticamente impossibile ma non per questo non possono sognare: a febbraio è stato presentato un progetto con 15 punti da soddisfare per tenersi pronti qualora il classe 1987 decida di seguire il cuore.

BARCELLONA

Naturalmente non possiamo scartare nemmeno l'eventualità di una permanenza al Barcellona, a cui Messi è legato da un contratto valido fino al 2021. Il rinnovo stenta ad arrivare e l'impressione è che molto dipenda dal futuro del presidente Bartomeu e dalla scelta dell'allenatore che prenderà il posto di Quique Setien. Senza rassicurazioni in tal senso, il destino di Messi sarebbe segnato.