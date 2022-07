Di Maria alla Juventus, è countdown: può arrivare venerdì

Accordo raggiunto tra il Fideo e la Juventus, l'argentino potrebbe essere a Torino già venerdì per visite mediche e firma.

Dopo un lungo tira e molla ecco la fumata bianconera. Angel Di Maria ha detto sì alla Vecchia Signora, che lo ha atteso per settimane e alla fine ha ottenuto l'ok definitivo da parte dell'argentino.

Di Maria, come risaputo, firmerà con la Juventus per una sola stagione al termine della quale quasi certamente tornerà in patria per vestire la maglia del Rosario Central.

Intanto però a goderselo saranno i tifosi bianconeri e venerdì Di Maria potrebbe essere finalmente a Torino per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto.

Poche ore dopo, probabilmente, toccherà a Pogba. Entrambi dovrebbero quindi essere a disposizione di Allegri fin dal primo giorno di ritiro.