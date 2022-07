Pogba e Di Maria alla Juventus: chiusura prevista per il weekend

Il club bianconero al lavoro per accogliere il francese e l'argentino: intesa con entrambi, nei prossimi giorni visite e firme.

La chiusura è vicina: la Juventus stringe per ingaggiare Paul Pogba e Angel Di Maria già entro questa settimana, per iniziare luglio con i due nuovi innesti.

Il club bianconero ha già raggiunto l'intesa con i due giocatori, che giocheranno in Serie A: per il primo si tratta di un ritorno, per il secondo, dopo l'addio al PSG, si tratterà di una nuova avventura.

La Juventus proverà a chiudere i conti nelle prossime ore e portare Pogba e Di Maria già nella giornata di sabato.

Questa la novità di una questione che, in realtà, è già stata risolta con l'intesa raggiunta con l'argentino e riguardante il contratto di un anno con il club bianconero.

Massimiliano Allegri avrà a disposizione due rinforzi importanti, con la stagione della Juventus praticamente ai blocchi di partenza.