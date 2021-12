Depay proposto alla Juve: il Barcellona lo offre in cambio di Morata

Il mercato in entrata in attacco del Barcellona potrebbe non fermarsi a Ferran Torres. Dopo l'arrivo del 22enne valenciano dal Manchester City per 55 milioni di euro più 10 di bonus, il club catalano va a caccia di un centravanti da mettere a disposizione del tecnico Xavi. Nel mirino degli 'blaugrana' c'è un altro spagnolo: i fari della dirigenza del Barcellona sono puntati su Alvaro Morata, attaccante della Juventus.

Xavi apprezza le qualità dell'ex centravanti di Real Madrid e Chelsea ed è alla ricerca di una prima punta da inserire nell'organico a sua disposizione nel mercato di gennaio, che prenderà il via lunedì 3. Dopo due stagioni in prestito, l'avventura di Morata alla Juventus è destinata a concludersi in estate: i bianconeri non sono intenzionati a riscattare l'attaccante per 35 milioni di euro, cifra stabilita nell'accordo stipulato nell'estate 2020 con i 'Colchoneros'.

Secondo quanto appreso da GOAL, il Barcellona è pronto a mettere sul piatto il cartellino di Memphis Depay, attaccante olandese classe 1994, autore di otto goal e due assist in 21 presenze tra Liga e Champions League in stagione. La Juventus ha qualche dubbio sulle condizioni fisiche dell'ex Lione, al momento ai box per un infortunio muscolare alla coscia da inizio dicembre.

Il Barcellona sta spingendo per provare a concretizzare l'affare, ma i due club devono fare i conti con l'Atletico Madrid. Morata ha, infatti, un contratto con i 'Colchoneros' fino al 30 giugno 2023: l'ultima parola sul possibile trasferimento a gennaio dell'attaccante spagnolo spetta proprio alla società madrilena, che detiene i diritti del cartellino del 29enne.