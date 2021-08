Merih Demiral sta per lasciare la Juventus: in giornata, il difensore turco potrebbe addirittura sostenere le visite mediche con l'Atalanta.

Il difensore è promesso sposo del club di Percassi: un ulteriore indizio su un'operazione in procinto di essere ufficializzata, è l'assenza di Demiral dall'ultimo allenamento svolto in mattinata dai bianconeri agli ordini di Massimiliano Allegri.

Il centrale sta per salutare Madama e spostarsi a Bergamo, dove in giornata sarebbero previsti i test di rito che faranno da antipasto alla firma sul contratto con l'Atalanta.

La società bergamasca, ad un passo dal cedere Cristian Romero al Tottenham, ha scelto Demiral per regalare a Gasperini un sostituto di talento e prospettiva sulla base di un prestito con diritto di riscatto.