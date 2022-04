De Sciglio verso il rinnovo con la Juventus: accordo in definizione fino al 2025

Altro rinnovo in arrivo alla Juventus, dopo Perin anche Mattia De Sciglio sta per prolungare il suo rapporto con la Vecchia Signora.

Il contratto del terzino, da sempre pupillo di Max Allegri, attualmente scade il 30 giugno di quest'anno ma verrà presto rinnovato fino al 2025. L'accordo tra le parti è ormai in fase di definizione.

De Sciglio d'altronde in questa stagione è stato utilizzato con regolarità sia come terzino destro che sulla sinistra, venendo preferito molte volte sia ad Alex Sandro che a Luca Pellegrini per un totale di 27 presenze in tutte le competizioni.

Il terzino era arrivato alla Juventus nell'estate del 2017 ed è rimasto in bianconero tre stagioni prima dell'anno in prestito al Lione, quindi il ritorno a Torino dove ha ritrovato il suo mentore Allegri.