C'è l'annuncio ufficiale: Perin rinnova con la Juventus fino al 2025

Si attendevano solo i crismi dell’ufficialità, adesso ci sono anche quelli: Mattia Perin ha prolungato il contratto che lo lega alla Juventus fino al 30 giugno 2025.

A confermare il buon esito delle trattative tra le parti è stato lo stesso club bianconero attraverso il proprio sito e i canali social.

"Mattia Perin ha rinnovato il contratto con la Juve, cui dunque si lega fino al 30 giugno 2025".

UFFICIALE | @MattiaPerin rinnova fino al 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ✍🏻 — JuventusFC (@juventusfc) April 14, 2022

Un accordo era stato trovato nelle scorse ore nel corso degli ultimi contatti tra l’entourage del portiere e la dirigenza bianconera.

Perni dunque resterà all’ombra della Mole anche nelle prossime stagioni, continuando un’avventura iniziata ormai quattro anni fa.

Approdato alla Juventus nell’estate del 2018 dopo le ottime stagioni vissute al Genoa nel corso delle quali si è consacrato come uno degli estremi difensori italiani più forti in assoluto, tra il gennaio del 2020 e il giugno 2021 ha fatto poi ritorno proprio in rossoblù contribuendo in maniera importante alla salvezza della compagine ligure.

Nell’estate del 2021, dopo la partenza di Gianluigi Buffon, è poi tornato alla Juventus per vestire i panni di vice-Szczesny. Nel corso si questa stagione ha totalizzato otto presenze complessive: tre in Coppa Italia, tre in campionato, una in Supercoppa Italiana ed una in Champions League.