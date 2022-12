Da Gianluca Ferrero a Maurizio Scanavino: definito il nuovo CdA della Juventus

La Juventus ha annunciato la lista dei candidati per la nomina indicati da Exor: il 18 gennaio la ratifica nell'Assemblea degli Azionisti.

A Santo Stefano nasce la 'nuova' Juventus. In data 26 dicembre 2022 è stato infatti definito il nuovo CdA del club bianconero, in seguito alle dimissioni in blocco di quello precedente - capitanato da Andrea Agnelli - dello scorso 28 novembre.

"Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Juventus Football Club S.p.A. - si legge nel comunicato bianconero - (“Juventus” o la “Società”) che si terrà, in sede ordinaria e in unica convocazione, il giorno 18 gennaio 2023, si rende noto che l’azionista EXOR N.V., titolare di una partecipazione pari al 63,8% del capitale sociale di Juventus, ha depositato una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Fioranna Vittoria Negri (*);

2. Maurizio Scanavino;

3. Gianluca Ferrero;

4. Diego Pistone;

5. Laura Cappiello (*).

I candidati contrassegnati dal simbolo (*) hanno attestato di qualificarsi quali amministratori indipendenti ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”), come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF, nonché ai sensi del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance".

Gianluca Ferrero e Maurizio Scanavino sono due volti divenuti già noti al tifo bianconero: il primo ricoprirà la carica di presidente (qui il suo profilo), il secondo di Direttore Generale e AD (qui il suo profilo). Per quanto riguarda Fioranna Negri, sarà l'esperta di revisione e bilanci ma anche di controllo dei rischi. Diego Pistone si è occupato, tra le altre mansioni, di amministrazione per diverse società del Gruppo FIAT. Laura Cappiello, infine, è Senior Counsel presso il dipartimento di corporate law dello studio legale Orrick.

Come confermato dalla Juventus, la composizione del nuovo Consiglio d'Amministrazione del club bianconero verrà ratificata nell'Assemblea di mercoledì 18 gennaio.