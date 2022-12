Commercialista, revisore e non solo: Gianluca Ferrero, l'uomo voluto da Exor

La società bianconera avrà un nuovo presidente: si tratta di Ferrero, uomo scelto da Exor per guidare la Juventus dopo il terremoto nel CDA.

La rivoluzione vissuta e portata avanti in casa Juventus è stata molto importante: le dimissioni dell'intero Consiglio di Amministrazione hanno spiazzato tutti, perché arrivate in blocco.

Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene, rispettivamente presidente, vicepresidente e amministratore delegato, hanno rimesso i propri incarichi, nel corso di un'assemblea straordinaria.

Da lì in poi è partito il "totonomi", ma solo dopo la nomina di Maurizio Scanavino come nuovo direttore generale del club, in attesa dell'assemblea fissata per il 18 gennaio 2023 che darà vita a un nuovo CDA.

A raccogliere l'eredità di Andrea Agnelli alla presidente, comunque, sarà Gianluca Ferrero. Ma chi è Gianluca Ferrero? Commercialista, revisore, ma non solo.