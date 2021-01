Cosa fare con Mandzukic al fantacalcio: quotazione e gestione all'asta di riparazione

Perché prendere Mario Mandzukic al Fantacalcio e perché no: la quotazione, il suo ruolo nel Milan e la gestione all'asta di riparazione.

Il ritorno in è ufficiale, Mario Mandzukic è un nuovo giocatore del Milan e indosserà la maglia numero 9, cercando di spezzare la maledizione degli ultimi attaccanti rossoneri che l'hanno indossata.

Mandzukic arriva da svincolato dopo l'ultima esperienza in con l'Al-Duhail e arriva al con il ruolo di vice Ibrahimovic. La domanda allora sorge spontanea. conviene puntare su di lui al Fantacalcio? Ecco tutte le risposte...

QUOTAZIONE MANDZUKIC FANTACALCIO

La quotazione di Mandzukic al Fantacalcio, per chi si affida alla piattaforma 'Fantacalcio.it', è di 11 fantamilioni sia per il Classic che per il Mantra. Non è stata invece ancora comunicata la quotazione di Mandzukic su Gazzetta. Nessun dubbio invece sul ruolo: sarà attaccante nel Classic e Pc sul Mantra.

MANDZUKIC ALL'ASTA DI RIPARAZIONE

Cosa fare con Mandzukic all'asta di riparazione? Se avete Ibrahimovic in rosa ha senso acquistarlo perché come detto sarà il suo vice. Difficile che potranno giocare insieme, perlomeno dall'inizio, mentre è molto più probabile una staffetta a partita in corso. Se invece non avete Ibra si tratta per lo più di una scommessa intrigante da fare, ma solo se avete un attacco ben fornito, perchè il rischio senza voto può essere piuttosto alto.

La sua quotazione è di 11, ma partendo da 1 si può comprare anche a meno. Evitate comunque di svenarvi o puntarci come giocatore che può svoltarvi l'attacco, perché molto difficilmente sarà così.

MANDZUKIC AL FANTACALCIO: SI' O NO

E allora che fare con Mandzukic al Fantacalcio? Prenderlo oppure no? Tenete conto che Mandzukic ha giocato l'ultima partita ufficiale dieci mesi fa, perlopiù in Qatar. Lui ha detto di stare bene ed essersi allenato da solo, ma ci vorranno almeno due settimane per essere di nuovo pronto ai ritmi della Serie A.

Pioli probabilmente gli concederà qualche spezzone di partita per fargli ritrovare la condizione, ma inizialmente non dà certezze. In Serie A ha raggiunto soltanto una volta la doppia cifra con la , nella stagione 2015/16, ma con un minutaggio sicuramente più alto di quello che avrà al Milan.

Come detto ha più senso prenderlo se avete già Ibra, perché lo svedese, come dimostrato, non giocherà tutte le partite. Mandzukic può essere dunque una scommessa da quarto slot nel vostro attacco per il Fantacalcio. Schierato al momento giusto può regalare qualche soddisfazione, ma non prendetelo come titolare perché potrebbe rivelarsi un grosso sbaglio.

Quindi, ricapitolando: