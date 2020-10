Il Coronavirus colpisce ancora: Marchizza e Bellanova positivi

Marchizza e Bellanova sono due degli altri tre giocatori dell'Under 21 risultati positivi al Coronavirus.

Non accenna a placarsi l'emergenza Coronavirus che ha colpito il nostro calcio: è di ieri la notizia di altri tre tamponi risultati positivi nell' Under 21, aggiuntisi a quelli già noti di Bastoni, Carnesecchi, Gabbia, Plizzari e un membro dello staff.

Una di queste tre positività è stata svelata: trattasi di Riccardo Marchizza, terzino sinistro dello in prestito dal . E' stata la stessa società ligure ad informare dell'accaduto con questo comunicato.

"Lo Spezia Calcio comunica di essere stato informato dalla FIGC che Riccardo Marchizza, attualmente impegnato con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19".

Marchizza ha giocato fin qui una sola partita in campionato, per nulla banale: quella persa per 3-0 a San Siro contro il , prossimo avversario dell' nel derby. I rossoneri hanno festeggiato la recente negatività di Ibrahimovic (tornato ad allenarsi in gruppo), mentre Leo Duarte e il già citato Gabbia sono out.

Altre squadre

In seguito il ha annunciato l'identità di un altro positivo: Raoul Bellanova, terzino arrivato in prestito dal .