Il Milan ritrova Ibrahimovic: è tornato in gruppo a Milanello

Messa alle spalle la positività, Zlatan Ibrahimovic è tornato a lavorare in gruppo. L’attaccante svedese ci sarà nel derby con l’Inter.

E’ fermo dal 24 settembre, da quando cioè è risultato positivo ad un test al quale si era sottoposto prima della sfida valida per il terzo turno di qualificazione all’ con il Bodø/Glimt, per lui però il momento del ritorno in campo si sta avvicinando a grandi passi.

Zlatan Ibrahimovic venerdì scorso ha annunciato di essersi messo il Covid alle spalle e di aver concluso il suo periodo di quarantena e nella mattinata di domenica è tornato ad allenarsi a Milanello.

Il fuoriclasse svedese ha lavorato regolarmente con il resto del gruppo, a dimostrazione del fatto che può essere già considerato abile ed arruolato.

📽️ A welcome return at Milanello today

Watch the full video on the app 👇https://t.co/k2zluibzhx

📽️ Un gradito ritorno oggi a Milanello

Guarda il video integrale sull'App 👆#SempreMilan pic.twitter.com/6LYF628uQR — AC (@acmilan) October 11, 2020

Anche per Ibrahimovic è quindi ufficialmente iniziata la marcia di avvicinamento al Derby della Madonnina. Il Milan infatti, alla ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, sarà impegnato sabato 17 ottobre a San Siro contro un’Inter che viceversa sta facendo i conti con la positività di ben sei elementi della sua rosa.