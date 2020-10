Ufficiale, il Milan annuncia: "Ibrahimovic è guarito dal Covid"

Zlatan Ibrahimovic si è messo alle spalle la positività al Covid-19 e ora è pronto a rimettersi a disposizione del Milan: "Guarito!".

Il torna a poter contare su Zlatan Ibrahimovic. Il fuoriclasse svedese, ai box dallo scorso 24 settembre, da quando cioè era stata rivelata la sua positività al Coronavirus, è guarito e può quindi tornare all’attività.

"AC Milan - si legge sul sito ufficiale del club rossonero - comunica che Zlatan Ibrahimović è risultato negativo a due tamponi consecutivi. ATS ha preso atto dell'avvenuta guarigione e confermato il termine della quarantena".

Gli ultimi esami hanno quindi dato l’esito sperato. E ad annunciarlo, prima della conferma del Milan, era stato lo stesso Ibra attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter.

"Sei guarito! Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita.

Puoi uscire!"

Tra gli hashtag che hanno corredato il suo post anche #godiscomingforyou (Dio sta tornando per voi).

Per il Milan si tratta ovviamente di una notizia importantissima, anche in considerazione del fatto che, alla ripresa del campionato, programmata per il prossimo 17 ottobre, i rossoneri saranno attesi da una partita dal peso specifico importantissimo: il derby contro l’.

Ibrahimovic ha iniziato la sua stagione con una rete allo Shamrock Rovers nei preliminari di e con una doppietta al nel match d’esordio in campionato. Da allora ha dovuto saltare quattro partite (quelle in Europa contro Bodø/Glimt e Rio Ave e di contro e ).