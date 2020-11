Il comunicato del Torino: "Positivi due calciatori, sono in isolamento"

Il Torino comunica la positività di due calciatori, senza però rendere noti i loro nomi: "Sono già stati posti in isolamento".

Continuano a spuntare come funghi i nuovi casi di positività nel campionato italiano: dopo il Cagliari con Godin e il Napoli con Rrahmani, ora è il turno del .

La società granata ha emesso una nota per comunicare che due calciatori, di ritorno dalle loro nazionali, sono risultati positivi al tampone.

"Il Torino Football Club comunica che due calciatori, di ritorno dagli impegni con le loro Nazionali, sono risultati positivi al tampone molecolare eseguito prima del rientro nel gruppo squadra al Filadelfia. I due tesserati sono già stati posti in isolamento e ora seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario".

Non sono stati resi noti i nomi degli interessati, che comunque saranno out per la trasferta in programma domenica pomeriggio a San Siro contro l' .

Due problemi in più per Giampaolo, bisognoso di risultati incoraggianti per puntellare una panchina sempre meno salda e messa a rischio dagli appena cinque punti racimolati nelle prime sette giornate.