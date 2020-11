Godin positivo al coronavirus, Nandez in isolamento: niente Juventus-Cagliari

Doveva essere un nuovo inconto a suon di attacco e difesa, come nell'ultimo decennio. Invece Cristiano Ronaldo enon saranno di fronte uno all'altro come ai vecchi tempi. Il difensore delè infatti risultato positivo al covid-19.

Il Cagliari ha annunciato come il tampone di Godin al ritorno dalle gare con l' sia risultato positivo e per questo non potrà prendere parte alla trasferta di , valida per l'ottavo turno di campionato.

Un bel problema, considerando l'ottimo avvio del team di Di Francesco, deciso ad alzare l'asticella e magari fare risultato allo Stadium:

"Il calciatore, rientrato nella giornata di ieri dagli impegni con la Nazionale uruguaiana, non è entrato in contatto con i componenti del gruppo squadra ed è stato prontamente isolato come previsto dalle direttive federali e ministeriali".

Non solo Godin. Anche Nahitan Nandez , altro perno della squadra di Di Francesco, non giocherà -Cagliari. In questo caso il tampone è risultato negativo, ma la società sarda ha deciso di non lasciarlo partire per Torino:

"Per quanto non si tratti di un atto dovuto, il Club, d’accordo con lo staff medico, ha deciso in via precauzionale di escluderlo dai convocati per la gara di Torino così da tutelare tutte le persone che sarebbero venute a contatto con lui durante la trasferta".

Chi giocherà dunque contro la Juventus? Il Cagliari deve già rinunciare a Ceppitelli, Faragò, Luvumbo, Lykogiannis e Pinna, oltre alle nuove defezioni di Nandez e Godin: Di Francesco punterà dunque su Ounas come esterno destro d'attacco, mentre al centro dovrebbe toccare a Klavan .

Non è certamente felice Di Francesco , intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla questione:

"Preparare la partita in 12 ore, con giocatori che non sappiamo in che condizioni arrivino, condiziona sicuramente il tutto. Ritengo ora on condivisibili queste partite in Nazional. Questo ci dà rabbia, ma anche la determinazione per preparare la sfida contro la Juventus. Certamente i calendari non aiutano: penso anche alla Juventus e le altre È impossibile che i giocatori possano reggere questi ritmi, il turnover è necessario".

"Credo che la mia lamentela sia condiviso da tanti colleghi. Però guardiamo a domani con ottimismo, chi giocherà domani dovrà dimostrare di essere in forma. Può influire il loro impiego, ma dovranno giocare e basta. Marin, per dire, è rientrato ieri sera alle 22.30 a Cagliari, con poco riposo. Chiederemo uno sforzo a tutti, visto che abbiamo uomini contati. Lo scopriremo solo giocando, in che condizioni sono tornati".