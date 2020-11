Niente Napoli-Milan per Rrahmani: è positivo al Covid-19

Amir Rrahmani è risultato positivo al Covid-19 dopo aver onorato gli impegni col Kosovo: ora osserverà il periodo di isolamento.

Scampato il pericolo per Bakayoko, la cui febbre aveva lasciato pensare al peggio, il si ritrova a fare i conti con il Covid-19.

Come comunicato dalla società azzurra, Amir Rrahmani è risultato positivo al tampone effettuato al rientro dal Kosovo, con cui ha giocato gli ultimi due impegni di contro Slovenia e Moldavia.

In seguito al tampone effettuato questa mattina, al rientro dalla propria Nazionale, è emersa la positività al Covid-19 di Amir Rrahmani. Il calciatore, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.

"In seguito al tampone effettuato questa mattina, al rientro dalla propria Nazionale, è emersa la positività al Covid-19 di Amir Rrahmani. Il calciatore, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio".

Prosegue il periodo sfortunato di Rrahmani che, col Napoli, non ha mai visto il campo in stagione: assieme a Fernando Llorente (Milik è assente in entrambe le liste) è uno dei due giocatori di movimento finora mai impiegati da Gennaro Gattuso.

Il difensore kosovaro non potrà essere convocato per il big match del 'San Paolo' contro il , il che farà irrimediabilmente slittare il suo esordio in gare ufficiali con la maglia azzurra.