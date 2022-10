Il comunicato del Manchester United su Cristiano Ronaldo: “Non convocato per il Chelsea”

Il Manchester United, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato che il fuoriclasse portoghese non prenderà parte alla prossima gara.

Cristiano Ronaldo non prenderà parte alla prossima sfida di campionato che vedrà il Manchester United impegnato sabato sul campo del Chelsea.

Ad annunciarlo è stato lo stesso club dei Red Devils attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Cristiano Ronaldo non farà parte del gruppo dei convocati per la partita di Premier League di sabato contro il Chelsea.

Il resto del gruppo si allenerà regolarmente”.

A questo punto non resta che da capire se il fuoriclasse lusitano non sarà della partita per un problema fisico o se, cosa che sembra molto più probabile, quella del Manchester United è una reazione per quanto accaduto mercoledì sera in occasione della sfida di campionato vinta per 2-0 contro il Tottenham.

Come è noto, Cristiano Ronaldo, rimasto in panchina per tutta la gara, non ha atteso il triplice fischio finale, ma si è recato da solo negli spogliatoi prima dell'inizio del recupero e, come poi è emerso, ha lasciato l’Old Trafford senza aspettare nessuno.

Un comportamento, quello tenuto da CR7, che ovviamente ha fatto molto discutere e che dopo la gara ha portato il suo tecnico, Erik Ten Hag, a rilasciare un commento che aveva in qualche modo anticipato una presa di posizione.

“Non ho prestato attenzione a quello che ha fatto, me ne occuperò domani. Voglio che l’attenzione resti tutta sulla squadra”.

Al centro di numerose voci di mercato nel corso della scorsa estate, Cristiano Ronaldo, a 37 anni, sta vivendo la stagione più difficile della sua leggendaria carriera. Spesso relegato in panchina, sin qui ha segnato un solo goal in otto partite di campionato.