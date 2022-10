Un minuto più recupero alla fine del match: Cristiano Ronaldo torna negli spogliatoi

Ten Hag fa entrare i compagni e non lui, Cristiano Ronaldo lascia la panchina prima del termine del match contro il Tottenham.

Dopo due gare da titolare, Cristiano Ronaldo è ripartito dalla panchina nel big match infrasettimanale contro il Tottenham. Dentro Rashford per il lusitano, in una sfida vinta dai Red Devils per 2-0. La scelta di Ten Hag? Tenere l'ex Juventus in panchina per tutta la durata dell'incontro.

L'allenatore del Manchester United ha effettuato il primo cambio solamente al minuto 76 con l'ingresso di McTominay, dunque ha puntato su Elanga ed Eriksen all'87'. Con tre minuti più recupero a disposizione e la possibilità di nuovi ingressi, Ten Hag non ha però operato altre sostituzioni.

Sono rimasti così in panchina i vari Malacia, Lindelof e Pellistri, mentre Cristiano Ronaldo non ha assistito al fischio finale insieme ai compagni. Al minuto 89 e venti secondi, infatti, il portoghese ha preso la via degli spogliatoi, nonostante alla sfida mancassero 40 secondi, più 5' di recupero.

Un episodio che ha scosso i social e in generale i tifosi del Manchester United, che nel 2022/2023 non sono certo soddisfatti del loro vecchio idolo, rimasto in maglia Red Devils e ora alle prese con un ruolo da seconda scelta che mai aveva vissuto prima.

"Me ne occuperò domani, non oggi. Celebriamo questa vittoria" ha evidenziato Ten Hag al termine della sfida che ha portato il Manchester United a -4 dal Tottenham e con una partita ancora da giocare.

Accordo con Ronaldo e ritorno nello spogliatoio con il benestare di Ten Hag? Difficile, considerando i sei minuti da giocare e due cambi ancora a disposizione. Il mondo Manchester United si interroga su quello che succederà ora.