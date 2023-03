Chiesa non recupera: non convocato per Juventus-Verona

Il giocatore della Juventus non prenderà parte alla sfida contro i gialloblù, come evidenziato da Allegri: "Lavora per esserci contro l'Inter".

Le grandi perdono i propri big uno dietro l'altro. 24 ore difficili per le migliori squadre d'Italia, con Ibrahimovic ad aprire le difficili danze, Osimhen a proseguirle e Federico Chiesa a chiuderle. Dopo i k.o dello svedese e del nigeriano, non sarà a disposizione per il prossimo turno di Serie A anche l'esterno bianconero.

"Chiesa è tranquillo, perché non è stato convocato" ha evidenziato il tecnico della Juventus, Max Allegri, alla vigilia della sfida contro il Verona. "Ha questo fastidio, oggi ha lavorato bene ma sotto soglia del dolore. Domani non sarà della partita e lavora per essere martedì a disposizione".

La gara di cui parla Allegri è il derby d'Italia contro l'Inter: martedì 4 aprile 2023, infatti, i bianconeri affronteranno la formazione di Inzaghi per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, a poche settimane dalle polemiche dello scontro in Serie A.

Perché Chiesa non è stato convocato per la sfida contro il Verona? L'ex Fiorentina, figlio d'arte, deve fare i conti con una tendinite. Un problema accusato nella gara contro il Friburgo di Europa League, per cui ha potuto giocare solamente pochi minuti nel Derby d'Italia di campionato contro l'Inter, entrando a gara in corso per poi venire sostituito.

Come noto, nella scorsa stagione, Chiesa si era infortunato nel corso di Roma-Juventus, gara valida per il ventunesimo turno della Serie A 2021/2022, per una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio. Dopo un lungo stop, l'esterno è tornato a disposizione lo scorso autunno, senza però essere al top.

Da inizio novembre Chiesa è rimasto fuori per affaticamento muscolare (Spezia, Monza, Nantes), per ulteriori problemi al ginocchio (Sampdoria) e dunque per l'attuale fastidiosa tendinite (Inghilterra, Malta ed ora Verona).

Come Chiesa, non sarà a disposizione neanche Pogba:

"Al momento non so dire quando sarà a disposizione. Sta lavorando ma è difficile dire quando tornerà, allenamento dopo allenamento vedremo come reagirà il ginocchio".

Recuperato invece Kostic, a disposizione di Allegri.