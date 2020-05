Chiellini su Higuain: "Da avversario lo odiavo"

Uno dei segni distintivi dello stile di gioco di Giorgio Chiellini è rappresentato dalla foga agonistica, punto di forza che lo ha reso uno dei difensori più forti a livello europeo e tra i più temuti dagli attaccanti che eviterebbero volentieri uno scontro fisico con lui.

Nella lunga intervista concessa a 'La Repubblica', il capitano della non ha parlato soltanto dell'odio sportivo nei confronti dell'Inter e dei pessimi rapporti con Mario Balotelli e Felipe Melo: ha ricordato anche un episodio che lo vide protagonista assieme a Gonzalo Bergessio, all'epoca attaccante del Catania in .

"Posso essere stronzo, sì, ma cattivo no, anche se mi è capitato di fare del male. Su Bergessio, nel 2013, feci un intervento sconsiderato e mi dispiacque tanto, gli chiesi scusa mille volte anche se non potevo ridargli il pezzo che gli avevo rotto. Lui stette fuori tre mesi e al ritorno scatenò una caccia all'uomo contro di me, finché a furia di gomitate si fece espellere. In ogni caso, anche in trance adrenalinica non mi mai è passato per la testa: 'Adesso entro e gli faccio male'".