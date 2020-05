Chiellini e la rivalità con l'Inter: "Non posso non odiare i nerazzurri"

Giorgio Chiellini parla della rivalità con l'Inter, presente anche nella sua autobiografia: "Ma è odio sportivo, componente essenziale nello sport".

Giorgio Chiellini va in edicola. Martedì uscirà la sua autobiografia, 'Io, Giorgio', tra aneddoti e il desiderio di ripercorrere una carriera lunga e vincente. Intanto, il capitano della si confessa in una lunga intervista a 'Repubblica', nella quale gli argomenti scottanti, legati anche ad alcune ammissioni presenti nel libro, non mancano.

"Penso che la gente capirà cosa intendo dire, che non verrò interpretato male. Io odio sportivamente l'Inter come Michael Jordan odia i Pistons, non posso non odiarla, ma il 99,9 per cento delle volte che ho incontrato fuori dal campo persone con cui mi sono scannato in partita, ci siamo fatti due risate".

Quello destinato probabilmente a far più scalpore, soprattutto tra i sostenitori avversari? Eccolo:ammesso senza troppi problemi nell'autobiografia. Odio sportivo, agonistico, come Chiellini precisa immediatamente. Ed è forse naturale che sia così, per uno che di mestiere fa la bandiera della Juventus.

Non a caso, se in campo la rivalità è massima, fuori i calciatori tornano ad essere persone come tutte le altre. Ed è lo stesso Chiellini a raccontare un altro aneddoto riguardante il mondo Inter.

"Il messaggio che mi ha fatto più piacere, quando mi sono rotto il ginocchio, è stato quello di Javier Zanetti. L'odio sportivo è quello che ci spinge a superare l'avversario: se gli si dà il giusto significato, è una componente essenziale dello sport".

Chiellini e l'Inter si sono affrontati per l'ultima volta l'8 marzo, due mesi fa, in occasione dell'ultima partita andata in scena in prima della sospensione a causa dell'emergenza Coronavirus. La Juventus ha prevalso per 2-0 allo Stadium. Con lieta soddisfazione del mancino livornese.

Durante l'intervista a 'Repubblica', inoltre, Chiellini ha parlato senza mezzi termini anche di altri temi presenti nella propria autobiografia: l'avversione nei confronti di Mario Balotelli e Felipe Melo e quella nei confronti di Gonzalo Higuain ai tempi in cui il Pipita era un giocatore del . Sempre senza peli sulla lingua.