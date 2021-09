Chi giocherebbe in porta nel Napoli contro la Juve se non recupera Ospina

Con Meret out e Ospina non al meglio, scatta l’allarme portieri in casa Napoli. Contro la Juventus potrebbe toccare a Marfella.

Il Napoli si riscopre potenzialmente a fare i conti con una vera e propria ‘emergenza portieri’. Se infatti è dato per assodato che Alex Meret dovrà fermarsi per alcune settimane, c’è la possibilità che anche David Ospina possa non essere al meglio per la prossima sfida di campionato.

Il Napoli tornerà in azione sabato 11 settembre per sfidare al ‘Diego Armando Maradona’ la Juventus in uno dei big match del terzo turno e per l’occasione resta al momento ancora da capire se e chi ci potrà essere tra i pali a difendere la porta nerazzurra.

COSA HA MERET

Alex Meret, il titolare designato da Luciano Spalletti, nel corso dell’ultima partita di campionato contro il Genoa, ha riportato un infortunio che potrebbe costringerlo anche ad un mese di stop.

A spiegare qual è l’entità del problema riportato, è stato lo stesso Napoli attraverso una nota diramata l’1 settembre.

“Alex Meret, che ha raggiunto il ritiro della nazionale domenica sera dopo la gara Genoa-Napoli, si è sottoposto oggi a esami strumentali che hanno evidenziato la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare. Il calciatore farà rientro a Napoli venerdì mattina per continuare l’iter riabilitativo".

Il numero uno partenopeo non ci sarà dunque certamente contro la Juventus in uno degli anticipi del terzo turno di Serie A.

COSA HA OSPINA

Per quanto riguarda l’estremo difensore colombiano, non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, quello che è però certo è che nell’ultimo match disputato dalla sua Colombia a La Paz contro la Bolivia, ha riportato un brutto colpo a seguito di uno scontro con un avversario.

Nei minuti finali della gara, nel tentativo di difendere la sua porta, Ospina si è fatto male dopo un’uscita bassa e da quel momento in poi ha iniziato a zoppicare vistosamente.

Il portiere colombiano è rimasto in campo fino al triplice fischio finale, con ogni probabilità solo perché il suo commissario tecnico aveva già esaurito i cambi a disposizione. Nei pochi minuti che hanno preceduto la fine della partita, non ha comunque più calciato il pallone, lasciando l’incombenza dei rinvii dal fondo ai suoi compagni.

Difficile dire quindi se contro la Juventus ci sarà o meno.

CHI SOSTITUIREBBE EVENTUALMENTE OSPINA?

Dando per scontata l’assenza di Meret, l’unica eventuale alternativa ad Ospina è Davide Marfella. Classe 1999, è il terzo portiere del Napoli e non ha ancora esordito in Serie A.

E’ cresciuto nel settore giovanile della Puteolana e poi si è trasferito al Savoia esordendo in Eccellenza. E’ approdato al Napoli nel 2016, a titolo gratuito, e dopo aver difeso la porta della Primavera azzurra, è passato prima alla Vis Pesaro in Serie D, dove ha vissuto una stagione da titolare, e successivamente ha vestito la maglia del Bari facendo bene ancora in Serie D, ma senza trovare troppo spazio negli ultimi due campionati di Serie C: solo una presenza nell’ultimo torneo, alla quale vanno aggiunti 120’ in Coppa Italia contro la SPAL.

Tornato in questa stagione a Napoli per ricoprire il ruolo di terzo portiere, potrebbe ora avere a disposizione la grande chance tanto attesa.

A lanciarlo verso una maglia da titolare potrebbe esserci anche un altro fattore. Anche qualora Ospina dovesse star bene dal punto di vista fisico, potrebbe far ritorno in Italia solo nella giornata di sabato. La sua Colombia infatti, scenderà in campo il prossimo 9 settembre contro il Cile, all’una italiana della notte tra giovedì e venerdì 10.