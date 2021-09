Meret e Ospina ko: spunta l'ipotesi Mirante-Napoli

Antonio Mirante, svincolato dopo l'avventura alla Roma, rappresenterebbe un'ipotesi per il Napoli con cui sopperire agli infortuni di Meret ed Ospina.

Campanello d'allarme tra i pali del Napoli. Gli infortuni occorsi ad Alex Meret e a David Ospina non fanno dormire sonni tranquilli, tanto da far nascere l'ipotesi Antonio Mirante.

A riferirlo è 'Il Mattino', secondo cui l'ex portiere della Roma - attualmente svincolato - rappresenterebbe un nome plausibile per sopperire ai ko dei due estremi difensori all'interno della rosa azzurra. Nessuna trattativa, ma un qualcosa su cui la società partenopea starebbe riflettendo.

Al momento, in attesa di capire l'entità del colpo subito da Ospina in Nazionale e con Meret che ne avrà almeno per un mese l'unico portiere arruolabile sabato prossimo contro la Juventus risulterebbe il giovane Davide Marfella, rientrato dal prestito al Bari dopo la cessione di Contini al Crotone.

Inevitabile restare in allerta, con la suggestione Mirante che tamponerebbe l'emergenza attraverso il tesseramento di un profilo di comprovata esperienza. Nonchè stabiese doc come chi i pali del Napoli li ha difesi per 6 stagioni dal 2005 al 2011, ossia Gennaro Iezzo, il quale a 'Radio Kiss Kiss' svela un aneddoto proprio relativo all'ex giallorosso.

"Ho parlato con Mirante il giorno in cui ho appreso dell'infortunio di Meret e gli ho chiesto se gli farebbe piacere indossare la maglia del Napoli. Antonio sarebbe pronto già per giocare contro la Juve e difendere i pali".

Mirante-Napoli: semplici voci o c'è di più?