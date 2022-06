Carboni al Monza, altro acquisto dal Cagliari: affare in chiusura

Joao Pedro si allontana, Carboni si avvicina: l'asse tra Cagliari e Monza non si ferma e continua ad operare per il calciomercato estivo.

Non solo Alessio Cragno, già ufficialmente nuovo portiere del Monza 2022/2023. I brianzoli, infatti, stanno chiudendo per un altro giocatore italiano. Se l'estremo difensore fa parte stabilmente della Nazionale maggiore, Andrea Carboni gioca nell'Under 21 azzurra.

Si avvicina il trasferimento ufficiale di Carboni in biancorosso, con il Monza che ha messo sul piatto 4 milioni di euro per strapparlo ad un Cagliari con la porta in uscita sempre aperta: stanno per salutare anche Marin, Bellanova e Joao Pedro, gli altri gioielli del team sardo.

Accordo fino al 2027 per Carboni, mentre nell'affare tra Monza e Cagliari è presente anche un bonus di un milione, a seconda del raggiungimento di determinati obiettivi. In più, percentuale sulla futura rivendita che finirà nelle tasche del team sardo.

Sardo doc, in particolare nuorese (è nato a Sorgono, piccolo paese della provincia), Carboni ha giocato già tre stagioni di Serie A, nonostante la giovane età: classe 2001, è principalmente un centrale che può essere utilizzato anche come terzino sinistro.

Si tratterà del secondo acquisto dal Cagliari e il secondo centrale dopo Ranocchia. Se l'ex Inter è l'esperienza che approda a Monza, Carboni rappresenterà il presente della prima storica annata, così come il futuro di costante permanenza in Serie A a cui punta la società dei Berlusconi.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Monza aveva puntato anche Joao Pedro, ma i costi del trasferimento sono risultati più elevati del previsto: per questo il destino dell'italo-brasiliano potrebbe essere sì in Serie A, ma con la maglia di quella Salernitana rimasta nella massima serie al posto del Cagliari, retrocesso in B. Ed ora costretto ad una scontata rivoluzione di calciomercato.

Per il Monza, invece, dopo alcuni riscatti e gli arrivi di Ranocchia e Cragno, affare fatto per Carboni. I prossimi obiettivi? Sensi e Petagna.