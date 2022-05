Chi è il presidente del Monza? Proprietario e ruolo di Berlusconi

Il Monza dei Berlusconi e Galliani gioca per la prima in Serie A: tutte le informazioni sulla società brianzola, novità della massima serie 2022/2023.

Il Monza, per la prima volta in oltre cento anni di storia, è promosso in Serie A. Giocherà il 2022/2023 nella massima serie, nella speranza di aprire un ciclo e rimanere al top del calcio italiano. Dopo aver fallito la promozione nel 2021, la finale playoff vinta un anno più tardi.

Grandi progetti da parte della società brianzola, decisa a lasciare il segno anche in Serie A. Ci ha provato diverse volte nel corso della sua storia, senza però mai riuscire a compiere l'ultimo passo. Stavolta però i biancorossi possono davvero giocare nei più grandi stadi d'Italia: sono nella storia.

CHI É IL PRESIDENTE DEL MONZA?

La Fininvest, holding di Silvio Berlusconi. L'ex presidente del Milan è entrato a far parte del Monza insieme al fidato Adriano Galliani con cui ha condiviso i decenni in rossonero nel 2019, riuscendo a portare la formazione biancorossa dalla Serie C alla Serie A.

Il passaggio di proprietà del Monza ha visto uscire di scena la famiglia Colombo: dopo la conclusione della trattativa, è stato eletto presidente Paolo Berlusconi, fratello di Silvio. Galliani è invece divenuto amministratore delegato, come ai tempi del Milan.

CHE RUOLO HA SILVIO BERLUSCONI NEL MONZA?

L'ex Milan è il residente onorario e proprietario tramite la Fininvest. Paolo Berlusconi è invece come detto il presidente e membro del consiglio d'amministrazione, di cui fa parte anche Adriano Galliani. Insieme a loro sono presenti nello stesso anche Leandro Cantamessa, Roberto Mazzo, Danilo Pellegrino, Elio Lolla, Cristina Rossello e Leonardo Brivio.

Di certo Silvio Berlusconi sogna in grande, come dichiarato a DAZN dopo la promozione:

"Il Monza non era mai stato in Serie A. Adesso vogliamo vincere il campionato e andare in Coppa dei Campioni".

A parlare, dall'agosto 2022, sarà il campo.