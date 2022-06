Calciomercato Monza estate 2022: acquisti e cessioni ufficiali

Tutte le ufficialità di calciomercato del Monza: gli ultimi trasferimenti confermati dei biancorossi per la stagione di Serie A 2022/2023.

Per la prima volta nella sua centenaria storia, il Monza giocherà in Serie A. Grazie ai playoff, la Serie B è ormai in passato: il team brianzolo, guidato dai Berlusconi e Galliani, proverà ad essere la sorpresa del 2022/2023. Inevitabilmente passando dal calciomercato.

Nell'ultimo biennio il Monza ha dimostrato di poter attirare campioni con un grande passato, ma anche giovani decisi a lasciare il segno nel calcio d'elite: da Balotelli a Boateng, passando per Dany Mota, i biancorossi sanno come muoversi nel calciomercato in entrata.

ACQUISTI UFFICIALI MONZA 2022

Antov, riscatto

Bettella, riscatto

Colpani, riscatto

Di Gregorio, riscatto

CESSIONI UFFICIALI MONZA 2022