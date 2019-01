Calciomercato Udinese, tentazione Lapadula: è in uscita dal Genoa

Gianluca Lapadula è in uscita dal Genoa ed è cercato dall'Udinese. Dopo Okaka, Nicola può trovarsi un altro nuovo attaccante a disposizione.

In uscita dal Genoa, alla caccia di una squadra per il rilancio. Uno degli uomini-mercato di questa sessione di gennaio 2019 è Gianluca Lapadula, scaricato dai liguri dopo una prima parte di stagione passata fuori dalle rotazioni. Per lui la proposta più interessante, secondo il 'Corriere dello Sport', arriverebbe dall'Udinese.

L'attaccante di origini peruviane è finito ai margini della rosa con l'esplosione di Piatek e Kouamé, i quali sono diventati degli intoccabili per l'attacco rossoblù. Quest'anno in Serie A ha giocato soltanto 8 minuti contro il Torino da subentrato, più il match di Coppa Italia perso con l'Entella.

Uno spazio ristretto dettato anche dallo scarso rendimento avuto la scorsa stagione, con soltanto 6 goal all'attivo. Né Ballardini, né Juric e nemmeno Prandelli sono riusciti a rivitalizzarlo: l'ex Ct della Nazionale lo ha anche escluso dal ritiro invernale in Spagna, sancendo di fatto l'addio.

Finora Lapadula non ha ancora trovato la destinazione ideale. Avrebbe rifiutato diverse proposte arrivate dalla Serie B e vorrebbe anche evitare un trasferimento all'estero. La proposta più allettante sul tavolo sarebbe quindi quella dell'Udinese, con cui il Genoa ha già chiuso l'affare relativo a Giuseppe Pezzella.

I friulani hanno già ufficializzato un arrivo in attacco, quello di Stefano Okaka, ma potrebbe non essere l'unico a questo punto. Con Teodorczyk probabilmente in uscita e un Lasagna piuttosto deludente, l'ipotesi di aggiungere un'altra punta alla rosa da mettere a disposizione di Davide Nicola non sembra così remota.

Il prescelto potrebbe quindi essere proprio Lapadula, alla ricerca di rilancio: la concorrenza sarà agguerrita, ma il peruviano vuol giocarsi ancora le sue carte in Serie A.