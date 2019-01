Calciomercato Genoa, Pezzella è il rinforzo in difesa: prestito con riscatto

Giuseppe Pezzella è vicino a diventare il prossimo difensore del Genoa: arriverà in prestito con diritto di riscatto dall'Udinese.

Con l'arrivo di Prandelli in panchina, il Genoa ha ritrovato una vittoria che mancava da settembre. Ora nel girone di ritorno i liguri puntano a confermarsi e conquistare la salvezza. Per farlo a breve potrebbero affidarsi a un rinforzo in più in difesa: Giuseppe Pezzella.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il terzino sinistro classe 1997 sarebbe ad un passo dal trasferimento dall'Udinese al Grifone. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.

Il Genoa è da tempo alla ricerca di un giocatore in grado di coprire tutta la fascia, cosa che Pezzella ha fatto sia al Palermo, club in cui è cresciuto, sia a Udine, dove è arrivato nell'estate 2017.

Titolare in under-21, in Friuli non ha mai trovato la continuità in campo: quest'anno è fermo a 4 presenze in Serie A dopo le 15 della scorsa stagione. A Genova potrebbe essere il titolare, con Lazovic che potrebbe ritornare sulla fascia destra dopo essersi adattato a sinistra.

Il percorso inverso rispetto a quello di Pezzella potrebbe farlo Ervin Zukanovic, che potrebbe lasciare la Liguria e raggiungere l'Udinese in prestito secco fino a fine stagione.