Calciomercato Genoa, Marchetti e Lapadula in uscita: non convocati per il ritiro

Cesare Prandelli ha diramato la lista dei convocati per il ritiro del Genoa in vista della ripresa: non ci sono Lapadula e Marchetti, ormai ai saluti.

Il Genoa si avvicina al ritorno in campo. Il 7 gennaio a Pegli la squadra si ritroverà per andare in ritiro in Spagna, nei dintorni di Murcia. Non tutta la rosa però sarà protagonista del ritiro: ci sono infatti alcuni esclusi eccellenti, tra cui Federico Marchetti e Gianluca Lapadula.

Il portiere ex Lazio e l'attaccante di origini peruviane non sono stati convocati, poiché già con le valigie pronte per salutare il Grifone e aspettano l'offerta giusta per partire. Marchetti si allenerà con la squadra primavera.

Non convocato nemmeno Medeiros, protagonista nella scorsa stagione che non si è confermato in questo girone d'andata, e Lakicevic. Anche loro, come Lapadula e Marchetti, aspettano di conoscere la loro prossima destinazione.

Rimangono a Pegli a recuperare dai rispettivi infortuni Gunter e Mazzitelli, mentre il resto del gruppo viaggerà alla volta della Spagna. Compreso il portiere Jandrei, appena arrivato dalla Chapecoense.

Questo il comunicato diffuso dal Genoa sul proprio sito ufficiale, unito alla lista dei convocati: "Resterà a lavorare e Pegli un ristretto gruppo di calciatori, sei in totale: Marchetti (che si allenerà con la squadra Primavera), Medeiros, Lapadula, Lakicevic, Gunter e Mazzitelli (questi ultimi due alle prese con il recupero dai recenti infortuni)".

📝 Ecco i 23 convocati da Cesare #Prandelli per il ritiro di San Pedro del Pinatar: Criscito, Spolli, Lopez, Romulo, Piatek, Kouamé, Biraschi, Romero, Rolon, Pandev, Lazovic, Bessa, Vodisek, Dalmonte, Sandro, Pereira, Favilli, Omeonga, Veloso, Zukanovic, Hiljemark, Jandrei, Radu. — Genoa CFC (@GenoaCFC) 5 gennaio 2019

Il Genoa rimarrà a San Pedro del Pinatar in ritiro fino al 15 gennaio, quando ritornerà in Italia per preparare la partita contro il Milan del 21 gennaio, la prima del 2019. I rossoblù non saranno protagonisti in Coppa Italia, vista l'eliminazione nell'ultimo turno per mano dell'Entella.