L'affermazione di Dany Mota: uomo copertina del Monza promosso in A

Dalla promozione con l'Entella ai goal con la Juve Under 23 prima del passaggio in Brianza: il portoghese è tra i protagonisti del salto in A.

Nella notte dalle mille emozioni e capovolgimenti di fronte, il Monza festeggia in quel di Pisa la prima storica promozione in Serie A.

Il progetto targato dal duo Berlusconi-Galliani tocca dunque il punto di massimo splendore, dopo aver rilevato il club nel settembre del 2018 quando i brianzoli giocavano ancora in Serie C.

Da quel momento, una scalata inesorabile, fatta di avvicendamenti in panchina e di giocatori che gradualmente hanno sempre contribuito ad alzare l'asticella fino fresco sigillo in terra toscana, valso il salto in massima serie.

Tra gli uomini copertina capaci di rubare la scena in questa annata 2021/2022, una menzione speciale la merita Dany Mota, attaccante portoghese che con i suoi 12 goal e 5 assist in 32 partite - tra regular season e playoff - ha spinto i lombardi verso il traguardo.

Un percorso di crescita decisamente inusuale il suo, avviatosi in Lussemburgo, dove effettivamente è nato e dove ha mosso i primi passi a livello di carriera con il Petange in Éirepromotioun. L'equivalente della nostra Serie B, per intenderci.

A soli 16 anni, invece, arriva l'esordio in massima serie prima della grande chiamata: mittente, il Belpaese. A mettere gli occhi su di lui, infatti, c'è la Virtus Entella convinta a schiudergli le porte del calcio nostrano.

Il piano dal quale partire è ovviamente il secondo, ossia quello della B, e nel triennio 2015-2018 mette comunque insieme una manciata di presenze.

Nel gennaio del 2018 saluta temporaneamente l'Entella e passa in prestito alla Primavera del Sassuolo. Si mette in luce sulla vetrina giovanile per eccellenza, il Torneo di Viareggio, dove segna 5 goal in 4 partite. In soli sei mesi archivia l'esperienza in neroverde segnando 13 centri in 18 apparizioni complessive.

Morale della favola, il ragazzo è pronto per fare rientro alla base Entella che, nel frattempo, è retrocessa in Serie C.

E sul palcoscenio della terza serie italiana, l'attaccante lusitano si scatena: segna 12 goal e contribuisce all'immediata promozione dei liguri. I 'Diavoli Neri' ritrovano subito il contesto cadetto, ma non lui. Non Dany Mota che, pochi mesi dopo, cede alla corte della Juventus e viene inserito nella rosa della formazione Under 23.

Di conseguenza, altro giro e altro banco di prova in C con i colori bianconeri addosso: con la formazione zebrata mostra sin da subito di avere le carte in regola per poter emergere mostrando una spiccata confidenza con il goal - 7 in 20 gare - e trovando anche le prime convocazioni con l'Under 21 portoghese dove spesso viene preferito persino all'asso milanista Rafael Leao.

Il 20 gennaio del 2020, però, viene ceduto in prestito al Monza che - grazie salto dalla C alla B - fa sfociare l'accordo in un trasferimento a titolo definitivo.

Dany Mota, dunque, diventa a tutti gli effetti la nuova pedina dello scacchiere offensivo del team brianzolo. Una scelta lungimirante e ripagata a suon di prestazioni e, soprattutto, di goal: 2 goal in Serie C, e 19 complessivi nel biennio in Serie B che ha poi condotto verso il grande salto.

Goal e prestazioni di spessore lo hanno consacrato prima in C e successivamente tra i cadetti. Il prossimo step sarà quello della Serie A, dove il 23enne di Niederkorn sarà chiamato a confermare numeri e spessore ammirati nelle categorie inferiori.